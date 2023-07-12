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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Еще ничего не решено». Бабаян — о сенсационной ничьей «Астаны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал исход первого матча матча квалификации Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
Динамо ТбЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Матч на «Астана Арене» завершился со счетом 1:1.

"Играть было душно. Но были хорошие первые 15 минут — забили гол, однако сделали вынужденную замену. На 15-й минуте вместо Михаила Габышева вышел Камо Оганесян. Ему нужно было время, чтобы войти в игру, потому что очень сложно, когда команды играют, сразу входить в игру. Некоторое время не было моментов, затем немножко отдали инициативу, но в целом первый тайм был за нами. Были моменты, и нужно было додавливать соперника.

Во втором тайме в ряде эпизодов не совсем удачно сыграли. Пропустили гол, но пытались додавить соперника. Когда играешь два матча, то играешь с оглядкой, потому что пропущенный гол может выключить тебя из борьбы. Поэтому старались играть строго в обороне. Моменты были, к сожалению, их не реализовали.

Сложный матч, но ничего еще не решено. В ответном матче шансы «50 на 50». Посмотрим, у кого какие проблемы, есть ли травмированные. Нужно подойти в оптимальном состоянии к ответному матчу.

Хотел сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня ярко поддерживали. Приятно играть в такой атмосфере", — заявил Бабаян.

Напомним, что ответный матч состоится в Грузии 19 июля. Победитель этого противостояния в следующей стадии сыграет с загребским «Динамо» (Хорватия).

Астана
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Тб
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