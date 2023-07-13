Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марибор
Биркиркара
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ла Фиорита
Зимбру
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линфилд
Влазния
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Железничар
Динамо Мн
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вадуц
Неман
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тирана
Динамо Бт
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КА Акюрейри
Конна'с Куэй
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Прогрес
Гиляни
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ДАК
Дила
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пенибонт
Санта-Колома
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Домжале
Бальцан
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Сараево
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Арсенал Тв
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Викингур Р
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Хегельманн Литауэн
Шкупи
05
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Гленторан
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Хака
Крусейдерс
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
22
Футбол. Еврокубки
18:30
Жилина
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
РФШ
01
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Эгнатия
11
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Викингур Л
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Транс
20
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Хонка
21
Все события
. Лига конференций. Последние результаты
20:00
Торпедо Кт
Сараево
22
20:00
Алашкерт
Арсенал Тв
11
20:00
Рига
Викингур Р
20
20:00
Дукаджини
Европа
21
20:00
Хегельманн Литауэн
Шкупи
05
20:00
Гзира Юнайтед
Гленторан
22
20:00
Домжале
Бальцан
14
19:00
Мэгпайс
Дандолк
00
. Лига конференций. Все результаты
19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций

В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный «Тобол» со счетом 2:1 обыграл финский клуб «Хонка», сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
ХонкаЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Тобол"

Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.

Во втором тайме футболисты «Тобола» сумели сделать камбэк и одержать итоговую победу благодаря дублю Милана Вукадиновича.

Сначала на 62 минуте сербский полузащитник сравнял счет. А на 75 минуте он забил победный мяч.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).

Победитель противостояния «Тобол» — «Хонка» во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский «Базель».

Тобол Кс
2:1
Первый тайм: 0:0
Хонка
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь