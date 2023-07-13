«Тобол» совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций

Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.

Сначала на 62 минуте сербский полузащитник сравнял счет. А на 75 минуте он забил победный мяч.

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