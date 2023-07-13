«Тобол» совершил камбэк и одержал победу в первом матче Лиги конференций
В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный «Тобол» со счетом 2:1 обыграл финский клуб «Хонка», сообщают Vesti.kz.
В Костанае состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный «Тобол» со счетом 2:1 обыграл финский клуб «Хонка», сообщают Vesti.kz.
Казахстанский клуб ушел на перерыв, проигрывая 0:1. Автором гола на 39 минуте стал бразильский форвард и капитан гостей Лукас Кауфманн.
Во втором тайме футболисты «Тобола» сумели сделать камбэк и одержать итоговую победу благодаря дублю Милана Вукадиновича.
Сначала на 62 минуте сербский полузащитник сравнял счет. А на 75 минуте он забил победный мяч.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.
Ответный матч команды проведут 20 июля в Вантаа (Финляндия).
Победитель противостояния «Тобол» — «Хонка» во втором квалификационном раунде Лиги конференций попадет на швейцарский «Базель».