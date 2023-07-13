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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Редкий случай в еврокубках! Два российских вратаря сыграли друг против друга

А Роман Ерёменко в 36 лет дебютировал в Лиге конференций — да, он ещё не закончил!

Тобол Кс
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Источник: Чемпионат.com

«Тобол» провёл первый матч первого квалификационного раунда Лиги конференций с «Хонкой». Казалось, что интересного для российских болельщиков в игре казахстанского и финского клубов? Как минимум то, что место в воротах обеих команд заняли футболисты с гражданством РФ. Довольно редкое событие!

Иван Коновалов — вратарь «Тобола». В начале 2022-го футболист попрощался с «Рубином» (истёк контракт) и улетел в Шотландию. Получилось так себе. В прошлом сезоне Иван гораздо чаще сидел в запасе, нежели выходил на поле. Он провёл 10 матчей, но только четыре раза играл в чемпионате Шотландии. Сменить клуб в такой ситуации — вполне логично. Иван улетел в Казахстан, где получает стабильную игровую практику. Он отыграл уже 17 матчей во всех турнирах и впервые в карьере вышел на поле в еврокубковом турнире.

Максим Рудаков выступает за «Хонку», а права на вратаря принадлежат «Ростову». Он уехал в новый клуб в январе 2022-го, а срок аренды истекает в конце 2023 года. К слову, чемпионат Финляндии, как и в Казахстане, проходит по системе «весна-осень». У Рудакова нет никаких проблем с игровой практикой. Он провёл уже 13 матчей в чемпионате из 14 (один раз Максима оставили в запасе). А в двух играх Кубка лиги выходил на поле с капитанской повязкой. И только в Кубке Финляндии тренерский штаб делает ставку на другого вратаря.

А ещё в составе «Хонки» появился Роман Ерёменко. У 36-летнего полузащитника богатый опыт выступления в России — провёл в общей сложности более 200 матчей за «Рубин», ЦСКА и «Ростов». В прошлом сезоне Ерёменко играл за ХИФК, который покинул финскую «вышку». Игра самого Романа получила неплохие отзывы в прессе, однако он покинул команду из-за сокращения финансирования. Ерёменко пять месяцев был в статусе безработного, а потом заключил контракт с «Хонкой». Сначала Романа держали в запасе, но летом он регулярно выходит на поле в стартовом составе. 12 матчей, три голевые передачи — такая статистика ветерана в этом сезоне. А теперь он ещё и в Лиге конференций дебютировал.

РОМАН ЕРЁМЕНКО | Источник: Чемпионат.com

Сам матч, выражаясь букмекерским языком, получился «верховым». Финский клуб открыл счёт незадолго до перерыва, но во второй половине ему пришлось нелегко. Хозяева превратили 0:1 в 2:1 благодаря дублю сербского полузащитника Мильяна Вукадиновича. Впрочем, «Тобол» мог наиграть и на победу с разгромным счётом, не будь в воротах соперника Рудакова. Россиянин несколько раз откровенно спас команду и оставил её в игре перед ответным матчем (20 июля). А вот у Коновалова работы было гораздо меньше — соперник нанёс всего один удар в створ.

В целом результат матча можно признать закономерным, ведь у «Тобола» было огромное преимущество. Он чаще владел мячом (59% против 41%) и заметно превзошёл соперника по ударам (15 против двух) и ударам в створ (10 против одного). Но результат первого матча оставляет шансы на проход обеим командам.

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Тобол Кс
2:1
Первый тайм: 0:0
Хонка
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