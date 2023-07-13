Футболисты «Немана» победили «Вадуц» в квалификации Лиги конференций

Играя в столице Лихтенштейна, подопечные Игоря Ковалевича пропустили мяч на 22-й минуте после удара Фабрицио Кавена. Гости недолго были в роли догоняющих — уже через 7 минут Егор Зубович воспользовался грубой ошибкой защитников «Вадуца» и сравнял счет. После перерыва гродненская команда владела инициативой и на 82-й минуте Алимардон Шукуров забил победный гол. Ответный поединок «Неман» проведет 20 июля в венгерском Дьере и в случае успеха по сумме двух встреч встретится во 2-м раунде с победителем пары «Домжале» (Словения) — «Бальцан» (Мальта). В их первой игре мальтийцы неожиданно разгромили словенцев на их поле с результатом 4:1.