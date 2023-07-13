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13 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» победили «Вадуц» в квалификации Лиги конференций

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» победили «Вадуц» со счетом 2:1 в первом матче квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
ВадуцЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcneman

Играя в столице Лихтенштейна, подопечные Игоря Ковалевича пропустили мяч на 22-й минуте после удара Фабрицио Кавена. Гости недолго были в роли догоняющих — уже через 7 минут Егор Зубович воспользовался грубой ошибкой защитников «Вадуца» и сравнял счет. После перерыва гродненская команда владела инициативой и на 82-й минуте Алимардон Шукуров забил победный гол. Ответный поединок «Неман» проведет 20 июля в венгерском Дьере и в случае успеха по сумме двух встреч встретится во 2-м раунде с победителем пары «Домжале» (Словения) — «Бальцан» (Мальта). В их первой игре мальтийцы неожиданно разгромили словенцев на их поле с результатом 4:1.

Также сегодня футболисты минского «Динамо» в Сараево встречаются с боснийским «Железничаром». После часа игрового времени минчане ведут 2:0. Если динамовцы пробьются во 2-й круг, то сыграют с азербайджанским «Нефтчи» из Баку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вадуц
1:2
Первый тайм: 0:0
Неман
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