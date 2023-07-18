Белорусский футболист Юрий Кендыш помог «Жальгирису» выйти во 2-й раунд Лиги чемпионов

В первом из них чемпион Литвы вильнюсский «Жальгирис» с белорусским полузащитником Юрием Кендышем в составе одолел в гостях северомакедскую «Стругу» со счетом 2:1. На 76-й минуте встречи хозяева вышли вперед, через две минуты Кендыш сравнял результат, а еще через 5 минут защитник «Струги» Сава Радич отправил мяч в свои ворота. В первом матче в литовской столице была зафиксирована ничья — 0:0. Во втором круге квалификации Лиги чемпионов «Жальгирис» встретится с одним из фаворитов квалификации — турецким «Галатасараем» из Стамбула.