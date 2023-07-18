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Брейдаблик
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21
18.07
БАТЭ
Партизани
20
18.07
Зриньски
Урарту
П 4:3
23
18.07
ТНС
Хеккен
02
18.07
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
21
18.07
Флора
Ракув
03
18.07
Шериф
Фарул
30
18.07
Струга
Жальгирис В
12
. Лига чемпионов. Все результаты
18 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ пробились во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч албанский «Партизани», сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Сегодня в Венгрии в ответном поединке первого круга борисовчане выиграли со счетом 2:0. На 70-й минуте отличился Владислав Малькевич, а на 11-й компенсированной минуте второго тайма Александр Шестюк забил второй мяч. Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Тиране, закончилась вничью — 1:1. Во втором раунде БАТЭ встретится с кипрским «Арисом» из Лимасола, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Сегодня чемпионы Кипра в контрольном матче разошлись миром с венской «Аустрией» — 1:1.

Два представителя Беларуси в Лиге конференций свои ответные поединки стартового раунда квалификации проведут 20 июля. Минское «Динамо» сыграет в Баку с боснийским «Железничаром». В первой игре в Сараево была зафиксирована ничья — 2:2. Гродненский «Неман» в венгерском Дьере будет соперничать с «Вадуцем» из Лихтенштейна. На прошлой неделе на поле соперников гродненские футболисты выиграли с результатом 2:1. Обладатель Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго раунда квалификации ЛК, где его соперником будет кипрский АЕК из Ларнаки.

БАТЭ
2:0
Первый тайм: 0:0
Партизани
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