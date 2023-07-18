Футболисты БАТЭ пробились во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Венгрии в ответном поединке первого круга борисовчане выиграли со счетом 2:0. На 70-й минуте отличился Владислав Малькевич, а на 11-й компенсированной минуте второго тайма Александр Шестюк забил второй мяч. Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Тиране, закончилась вничью — 1:1. Во втором раунде БАТЭ встретится с кипрским «Арисом» из Лимасола, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Сегодня чемпионы Кипра в контрольном матче разошлись миром с венской «Аустрией» — 1:1.

Два представителя Беларуси в Лиге конференций свои ответные поединки стартового раунда квалификации проведут 20 июля. Минское «Динамо» сыграет в Баку с боснийским «Железничаром». В первой игре в Сараево была зафиксирована ничья — 2:2. Гродненский «Неман» в венгерском Дьере будет соперничать с «Вадуцем» из Лихтенштейна. На прошлой неделе на поле соперников гродненские футболисты выиграли с результатом 2:1. Обладатель Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» из Жодино начнет выступление со второго раунда квалификации ЛК, где его соперником будет кипрский АЕК из Ларнаки.