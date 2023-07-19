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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ференцварош» Черчесова сенсационно вылетел из квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» потерпел разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош
КлаксвикЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Ференцварош"

Ответная встреча первого раунда, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Арни Фредриксберг (8-я, 31-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Люк Касси (45+1).

Первая игра, которая прошла в Клаксвике, завершилась со счетом 0:0. Фарерский клуб в следующем круге сыграет со шведским «Хеккеном». «Ференцварош» продолжит еврокубковый сезон в квалификации Лиги конференций.

Главным тренером «Ференцвароша» является россиянин Станислав Черчесов. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии, но при этом ни разу не вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ференцварош
0:3
Первый тайм: 0:0
Клаксвик
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