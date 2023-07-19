«Ференцварош» Черчесова сенсационно вылетел из квалификации Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» потерпел разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» потерпел разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.
Ответная встреча первого раунда, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Арни Фредриксберг (8-я, 31-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Люк Касси (45+1).
Первая игра, которая прошла в Клаксвике, завершилась со счетом 0:0. Фарерский клуб в следующем круге сыграет со шведским «Хеккеном». «Ференцварош» продолжит еврокубковый сезон в квалификации Лиги конференций.
Главным тренером «Ференцвароша» является россиянин Станислав Черчесов. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии, но при этом ни разу не вышел в групповой этап Лиги чемпионов.