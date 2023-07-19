«Астана» совершила камбэк и вышла во второй раунд Лиги чемпионов
«Астана» провела ответный матч с тбилисским «Динамо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Динамо Тб
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«Астана» провела ответный матч с тбилисским «Динамо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча состоялась на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Первыми счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте отличился нападающий «Динамо» Усман Камара. После перерыва «Астана» сумела переломить ход игры. Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсебеков сравнял счет, а спустя минуту Дембо Дарбо вывел гостей вперед.
Напомним, первая встреча команд прошла в Казахстане на «Астана Арене» и завершилась ничьей 1:1.
Таким образом, «Астана» победила по сумме двух матчей с общим счетом 3:2 и прошла дальше, тогда как «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов.