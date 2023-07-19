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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» совершила камбэк и вышла во второй раунд Лиги чемпионов

«Астана» провела ответный матч с тбилисским «Динамо» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Динамо Тб
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Источник: ФК "Астана"

Встреча состоялась на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Первыми счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте отличился нападающий «Динамо» Усман Камара. После перерыва «Астана» сумела переломить ход игры. Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсебеков сравнял счет, а спустя минуту Дембо Дарбо вывел гостей вперед.

Напомним, первая встреча команд прошла в Казахстане на «Астана Арене» и завершилась ничьей 1:1.

Таким образом, «Астана» победила по сумме двух матчей с общим счетом 3:2 и прошла дальше, тогда как «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов.

Динамо Тб
1:2
Первый тайм: 0:0
Астана
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