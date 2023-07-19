«Астана» совершила камбэк и вышла во второй раунд Лиги чемпионов

Источник: ФК "Астана"

Встреча состоялась на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Первыми счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте отличился нападающий «Динамо» Усман Камара. После перерыва «Астана» сумела переломить ход игры. Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсебеков сравнял счет, а спустя минуту Дембо Дарбо вывел гостей вперед.

Напомним, первая встреча команд прошла в Казахстане на «Астана Арене» и завершилась ничьей 1:1.