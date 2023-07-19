Фанаты «Ференцвароша» потребовали отставки Черчесова, пишут СМИ

Встреча «Ференцвароша» с «Клаксвиком» прошла в среду в Будапеште и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. После этого поражения чемпион Венгрии вылетел из квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

Как отмечает источник, во втором тайме матча фанаты «Фради» скандировали «Русские — домой», а также прощались по-немецки с Черчесовым — Auf Wiedersehen. Президент клуба Габор Кубатов отметил, что ему очень стыдно за игру «Ференцвароша».

«Мне очень стыдно за всех. Сегодняшний матч недостоин “Ференцвароша”. Выводы будут сделаны в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за всё», — написал Кубатов на своей странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).