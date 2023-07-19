Фанаты «Ференцвароша» потребовали отставки Черчесова, пишут СМИ

Встреча «Ференцвароша» с «Клаксвиком» прошла в среду в Будапеште и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. После этого поражения чемпион Венгрии вылетел из квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.
Как отмечает источник, во втором тайме матча фанаты «Фради» скандировали «Русские — домой», а также прощались по-немецки с Черчесовым — Auf Wiedersehen. Президент клуба Габор Кубатов отметил, что ему очень стыдно за игру «Ференцвароша».
«Мне очень стыдно за всех. Сегодняшний матч недостоин “Ференцвароша”. Выводы будут сделаны в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за всё», — написал Кубатов на своей странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Черчесов, бывший тренер сборной России, возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года и дважды становился с командой чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны. В прошлом сезоне «Ференцварош» также проиграл в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге впервые за 47 лет вышел в весеннюю часть еврокубков. «Фради» пробились в ⅛ финала Лиги Европы, заняв первое место в одной группе с «Монако», турецким «Трабзонспором» и белградской «Црвеной Звездой».