Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ларн
ХИК
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
Балкани
40
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
Слован Бр
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Астана
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
40
Футбол. Еврокубки
19:00
Ференцварош
Клаксвик
03
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Олимпия Л
12
Все события
. Лига чемпионов. Последние результаты
19:00
Динамо Тб
Астана
12
19:00
Карабах
Линколн
40
19:00
Ференцварош
Клаксвик
03
18:00
Валмиера
Олимпия Л
12
18.07
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
21
18.07
БАТЭ
Партизани
20
18.07
Зриньски
Урарту
П 4:3
23
18.07
ТНС
Хеккен
02
. Лига чемпионов. Все результаты
22:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Ференцвароша» потребовали отставки Черчесова, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Фанаты венгерского «Ференцвароша» призывали отправить в отставку главного тренера команды россиянина Станислава Черчесова во время ответного матча первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против фарерского «Клаксвика», президент клуба пообещал сделать соответствующие выводы в ближайшее время, сообщает Sportal.hu.

Ференцварош
КлаксвикЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный твиттер клуба "Ференцварош"

Встреча «Ференцвароша» с «Клаксвиком» прошла в среду в Будапеште и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. После этого поражения чемпион Венгрии вылетел из квалификации Лиги чемпионов и продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

Как отмечает источник, во втором тайме матча фанаты «Фради» скандировали «Русские — домой», а также прощались по-немецки с Черчесовым — Auf Wiedersehen. Президент клуба Габор Кубатов отметил, что ему очень стыдно за игру «Ференцвароша».

«Мне очень стыдно за всех. Сегодняшний матч недостоин “Ференцвароша”. Выводы будут сделаны в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за всё», — написал Кубатов на своей странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Черчесов, бывший тренер сборной России, возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года и дважды становился с командой чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны. В прошлом сезоне «Ференцварош» также проиграл в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге впервые за 47 лет вышел в весеннюю часть еврокубков. «Фради» пробились в ⅛ финала Лиги Европы, заняв первое место в одной группе с «Монако», турецким «Трабзонспором» и белградской «Црвеной Звездой».

Ференцварош
0:3
Первый тайм: 0:0
Клаксвик
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'До мурашек на коже': Навка сделала трогательное заявление о Костомарове
Отречение или предательство? Исинбаева стала человеком мира ради МОК
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь