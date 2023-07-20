Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов

Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Его команда в ответном матче с «КИ Клаксвик» с Фарерских островов проиграла 0:3 (первый матч закончился ничьей 0:0).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=db8cc0bc6f1a685f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239151&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-служба клуба сообщила, что президент «Ференцвароша» Габор Кубатов после поражения провел разговор с Черчесовым, в котором сообщил тому об увольнении.

Перед этим президент извинился перед болельщиками в соцсетях: «Мне очень стыдно, как и всем нам. Сегодняшний матч был недостоин “Ференцвароша”. Меры будут приняты в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за все».

Сам Черчесов во время послематчевого интервью на вопрос об отставке ответил отрицательно: «Зачем бы мне это делать?» При этом тренер взял ответственность за поражение на себя, хотя на поле футболисты его команды допускали много индивидуальных ошибок:

«Когда команда играет так, как сегодня, тренер должен держать ответ. Я думаю об этом. Это моя вина. Нечто подобное происходит не в первый и не в последний раз в моей карьере и в карьере футболистов. Когда кто-то не сосредоточен на сто процентов, получаются плохие результаты.



На тренировках все было хорошо, но сегодня мы провели кошмарный матч, и теперь нужно вернуться на победный путь. Я расстроен, у меня были такие же чувства после игры с “Карабахом” в прошлом году, но тогда мы сумели пройти до ⅛ финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас», — заявил Черчесов.

«Ференцварош» даже после нулевой ничьей на Фарерах к домашнему матчу подходил в статусе однозначного фаворита пары. Что уж говорить, если состав «КИ Клаксвик» оценивается сайтом Transfermarkt в 2,6 миллиона евро, тогда как состав «Ференцвароша» — в 53,4 миллиона. Поэтому победа клуба с Фарер (особенно в гостях) — настоящая сенсация.

Несмотря на разницу в статусе и классе, хозяева провалились уже на старте матча: Орни Фредериксберг на 8-й минуте реализовал пенальти после неудачного подката в своей штрафной от Элдара Чивича.

На 32-й минуте снова отличился Фредериксберг: гости после контратаки с левого фланга вывели партнера на удар на дальней штанге, где ему никто не помешал поразить пустой правый угол ворот.

Третий гол тоже был забит после контратаки: после заброса со своей половины хавбек гостей Люк Касси ринулся за мячом и решил пробить в касание с правого края метров с 30 — вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус с этим ударом не справился.

«Ференцварош» после такого не смог вернуться в игру. Болельщики выражали свое недовольство, а команда просто не знала, что делать. Стоит отметить, что за лето «Ференцварош» сильно обновился — клуб пополнило аж восемь новичков, и, вероятно, встроить их в состав тренерский штаб просто не успел.

По данным издания MTI, основную команду после отставки Черчесова временно возглавит бывший второй тренер Чаба Мате.

Станислав Саламович возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 года, за это время он дважды выиграл чемпионат и один раз — Кубок страны. Но задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов, куда «Ференцварош» не может пробиться уже много лет, решить ему так и не удалось.