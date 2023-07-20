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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Санта-Колома» Черышева вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Санта-Колома» из Андорры обыграл валлийский «Пенибонт» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций и по сумме двух встреч прошел в следующую стадию.

Санта-Колома
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Источник: РИА "Новости"

Игра в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, в основное время ответного матча также была зафиксирована ничья. Выход во второй раунд квалификации «Санта-Коломе» принесли голы в дополнительное время Ивана Гарридо (105-я минута) и Кристиана Новоа (119).

«Санта-Колома» с июля 2022 года возглавляет бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Черышев.

Соперником клуба по второму квалификационному раунду Лиги конференций станет победитель противостояния между «Сутьеской» (Черногория) и «Космосом» (Сан-Марино).

Санта-Колома
2:0ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Пенибонт
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