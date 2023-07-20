«Санта-Колома» Черышева вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций

Игра в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, в основное время ответного матча также была зафиксирована ничья. Выход во второй раунд квалификации «Санта-Коломе» принесли голы в дополнительное время Ивана Гарридо (105-я минута) и Кристиана Новоа (119).
«Санта-Колома» с июля 2022 года возглавляет бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Черышев.
Соперником клуба по второму квалификационному раунду Лиги конференций станет победитель противостояния между «Сутьеской» (Черногория) и «Космосом» (Сан-Марино).