«Санта-Колома» Черышева вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций

Игра в Андорра-ла-Велье завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, в основное время ответного матча также была зафиксирована ничья. Выход во второй раунд квалификации «Санта-Коломе» принесли голы в дополнительное время Ивана Гарридо (105-я минута) и Кристиана Новоа (119).