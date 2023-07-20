Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сараево
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Крусейдерс
Хака
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Дандолк
Мэгпайс
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Влазния
Линфилд
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хаверфордуэст
Шкендия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Викингур Р
Рига
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал Тв
Алашкерт
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гленторан
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Неман
Вадуц
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эгнатия
Арарат-Армения
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Л
Интер Э
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гиляни
Прогрес
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Железничар
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Тирана
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
ДАК
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Левадия
Жилина
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Пюник
03
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ФК Македония
41
Футбол. Еврокубки
18:30
Пайде
Б-36
02
Футбол. Еврокубки
18:00
Биркиркара
Марибор
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Пенибонт
20
Все события
. Лига конференций. Последние результаты
20:00
Динамо Мн
Железничар
12
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
10
20:00
Динамо Бт
Тирана
12
20:00
Дила
ДАК
20
19:45
Левадия
Жилина
12
19:00
Хонка
Тобол Кс
00
19:00
Милсами
Паневежис
01
18:30
РФШ
ФК Македония
41
. Лига конференций. Все результаты
22:30 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» не вышли в 2-й раунд квалификации Лиги конференций

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не вышли во второй квалификационный раунд Лиги конференций, уступив боснийскому «Железничару», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ЖелезничарЛига конференций: таблица и календарь
Наверх

Сегодня в Баку подопечные Вадима Скрипченко проиграли с результатом 1:2. В первой половине встречи обе команды действовали крайне осторожно и практически не угрожали воротам. Только перед самым перерывом боснийцы провели быструю атаку и после подачи с левого фланга защитник минчан Александр Сачивко срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме динамовцы сразу пошли вперед большими силами и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Павел Седько. Сравняв счет, минчане продолжали атаковать, создали несколько голевых моментов, но выйти вперед не смогли. А на 78-й минуте игры боснийцы ответили острой фланговой контратакой, и Сулейман Крпич забил второй гол, ставший победным. Неделю назад в Сараево динамовцы выигрывали со счетом 2:0, но не сумели удержать победу, пропустив в концовке два мяча — ничья 2:2. Таким образом, «Железничар» во втором круге будет соперничать с азербайджанским «Нефтчи» из Баку.

Гродненский «Неман» в венгерском Дьере проводит поединок с «Вадуцем» из Лихтенштейна. На прошлой неделе гродненские футболисты победили соперников на их поле с результатом 2:1. В случае выхода во второй раунд команда Игоря Ковалевича встретится с мальтийским клубом «Бальцан».

Динамо Мн
1:2
Первый тайм: 0:0
Железничар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь