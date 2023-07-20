Футболисты минского «Динамо» не вышли в 2-й раунд квалификации Лиги конференций

Сегодня в Баку подопечные Вадима Скрипченко проиграли с результатом 1:2. В первой половине встречи обе команды действовали крайне осторожно и практически не угрожали воротам. Только перед самым перерывом боснийцы провели быструю атаку и после подачи с левого фланга защитник минчан Александр Сачивко срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме динамовцы сразу пошли вперед большими силами и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Павел Седько. Сравняв счет, минчане продолжали атаковать, создали несколько голевых моментов, но выйти вперед не смогли. А на 78-й минуте игры боснийцы ответили острой фланговой контратакой, и Сулейман Крпич забил второй гол, ставший победным. Неделю назад в Сараево динамовцы выигрывали со счетом 2:0, но не сумели удержать победу, пропустив в концовке два мяча — ничья 2:2. Таким образом, «Железничар» во втором круге будет соперничать с азербайджанским «Нефтчи» из Баку.