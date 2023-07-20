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20 июля, источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» прошел во второй раунд Лиги конференций

В ответном поединке 1-го круга команда Игоря Ковалевича в венгерском Дьере сыграла вничью с «Вадуцем» — 1:1. Футболисты «Немана» владели инициативой на протяжении всей встречи, но поразить ворота соперников смогли лишь однажды.

Неман
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На 15-й минуте игры кто-то из соперников сыграл рукой в своей штрафной площади и Павел Савицкий уверенно реализовал пенальти. В конце игры белорусы сбавили обороты и позволили Тео Голиару сравнять результат. В первом матче, состоявшемся 13 июля в столице Лихтенштейна, белорусы добыли волевую викторию — 2:1. Следующим соперником «Немана» будет мальтийский «Бальцан», который по сумме двух матчей оказался сильнее словенского «Домжале» — 4:1 (в гостях) и 1:3 (дома).

Футболисты минского «Динамо» завершили свой еврокубковый сезон, уступив по сумме двух встреч боснийскому «Железничару» из Сараево — 2:2 и 1:2.

Обладатели Кубка Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» начнут выступление со второго раунда ЛК, где встретятся с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Матчи состоятся 27 июля и 3 августа.

В первом раунде квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов — борисовский БАТЭ одолел албанский «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0. Во втором круге борисовчане дважды сразятся с кипрским «Арисом» из Лимасола. Игры состоятся 26 июля и 1 августа.

Неман
1:1
Первый тайм: 0:0
Вадуц
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