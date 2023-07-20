Гродненский «Неман» прошел во второй раунд Лиги конференций

На 15-й минуте игры кто-то из соперников сыграл рукой в своей штрафной площади и Павел Савицкий уверенно реализовал пенальти. В конце игры белорусы сбавили обороты и позволили Тео Голиару сравнять результат. В первом матче, состоявшемся 13 июля в столице Лихтенштейна, белорусы добыли волевую викторию — 2:1. Следующим соперником «Немана» будет мальтийский «Бальцан», который по сумме двух матчей оказался сильнее словенского «Домжале» — 4:1 (в гостях) и 1:3 (дома).

Футболисты минского «Динамо» завершили свой еврокубковый сезон, уступив по сумме двух встреч боснийскому «Железничару» из Сараево — 2:2 и 1:2.

Обладатели Кубка Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» начнут выступление со второго раунда ЛК, где встретятся с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Матчи состоятся 27 июля и 3 августа.