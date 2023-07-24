«Это очень приятный сюрприз!» Игрок «Ариса» Шуманский — о матчах с БАТЭ в Лиге чемпионов

«Смотрел оба матча БАТЭ с “Партизани”. Искренне порадовался за ребят из БАТЭ. Когда осознал, что они приедут к нам, то, конечно, задумался о футбольной судьбе. Для меня это очень приятный сюрприз! Написал им, поздравил. Ждём в гости, парни! Я всегда буду благодарен БАТЭ за доверие и профессиональный рост, за коллектив.

Нас ждёт встреча с очень серьёзным соперником. БАТЭ за минувший год сохранил тренерский штаб и более 80 процентов игроков. Клуб подписал очень хороших новичков, для чемпионата Беларуси просто топовых. Сильные стороны команды — быстрые фланги и центр поля.

В БАТЭ следят за «Арисом». Через пять минут после того, как мы стали чемпионами, мне позвонил руководитель клуба Андрей Капский и поздравил. А потом Станислав Драгун, Андрей Кудравец и другие ребята.

С нетерпением жду игр. Если честно, предсезонка — не самое любимое время для футболистов, но если по мне, то оно самое важное. Я впервые провёл сборы с «Арисом» и почерпнул много нового«, — приводит слова Шуманского пресс-служба “Ариса”.