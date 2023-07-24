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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это очень приятный сюрприз!» Игрок «Ариса» Шуманский — о матчах с БАТЭ в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ариса» Артём Шуманский поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов с белорусским БАТЭ. Для него БАТЭ — особый клуб, первый в его профессиональной карьере. Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых встретятся «Арис» и БАТЭ, пройдут 26 июля и 1 августа.

БАТЭ
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«Смотрел оба матча БАТЭ с “Партизани”. Искренне порадовался за ребят из БАТЭ. Когда осознал, что они приедут к нам, то, конечно, задумался о футбольной судьбе. Для меня это очень приятный сюрприз! Написал им, поздравил. Ждём в гости, парни! Я всегда буду благодарен БАТЭ за доверие и профессиональный рост, за коллектив.

Нас ждёт встреча с очень серьёзным соперником. БАТЭ за минувший год сохранил тренерский штаб и более 80 процентов игроков. Клуб подписал очень хороших новичков, для чемпионата Беларуси просто топовых. Сильные стороны команды — быстрые фланги и центр поля.

В БАТЭ следят за «Арисом». Через пять минут после того, как мы стали чемпионами, мне позвонил руководитель клуба Андрей Капский и поздравил. А потом Станислав Драгун, Андрей Кудравец и другие ребята.

С нетерпением жду игр. Если честно, предсезонка — не самое любимое время для футболистов, но если по мне, то оно самое важное. Я впервые провёл сборы с «Арисом» и почерпнул много нового«, — приводит слова Шуманского пресс-служба “Ариса”.

Белорус Артём Шуманский перешёл в «Арис» в декабре 2022 года. Он выступал за БАТЭ с 2019 по 2022 год.

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