В «Актобе» сделали заявление о срыве вылета на матч Лиги конференций

Источник: ФК "Актобе"

Ранее стало известно о том, что чартерный рейс задерживался из-за того, что грузинская сторона не давала добро на прием чартера из Актобе. Напомним, первый матч «красно-белые» проведут 27 июля на выезде, ответный матч — 3 августа в Актобе.

«Сегодня, 26 июля в 11:00 утра, делегация ФК “Актобе” планировала вылет чартерным рейсом Актобе — Кутаиси для участия в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций UEFA “Торпедо” — “Актобе”, который должен состояться в г. Кутаиси (Грузия), 27 июля в 22:00 по актюбинскому времени.

Соответствующие документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна выполняющего чартерную перевозку, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании, своевременно были направлены грузинской стороне партнером клуба, туристической компанией «Санжар Тур», на протяжении последних пяти лет оказывающей услуги по авиаперевозками футбольному клубу «Актобе».

Однако утром 26 июля представители Комитета гражданской авиации Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту г. Кутаиси без объяснения причин. Дальнейшие срочные переговоры с грузинской стороной не привели к положительному решению. ФК «Актобе» остался дома и в настоящее время проводит предыгровую тренировку на стадионе «Центральный».

В настоящий момент пролет воздушного судна с делегацией ФК «Актобе» согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту.

Завтра, 27 июля в 9:00 часов утра, делегация ФК «Актобе» вылетает другим воздушным судном в г. Кутаиси.