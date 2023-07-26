Наставник «Легии» оценил «Ордабасы» и назвал самых опасных игроков в казахстанском клубе

Матч «Ордабасы» — «Легия» пройдет завтра, 27 июля в Шымкенте. Ответная встреча в Варшаве состоится 3 августа.

"Я рад, что мы продлили контракт. Я и руководство клуба думаем и смотрим в одном направлении. Мы начали испытание, и оно еще не закончено. Думаю, на сегодня достаточно, потому что завтрашняя встреча — самая важная.

Да, здесь достаточно жарко, но мы были к этому готовы. Погода одинакова для обеих команд, и я уверен, что мы справимся. Мы привыкли к высоким температурам, потому что в Варшаве тоже тепло.

Мы счастливы, что снова можем представлять «Легию» на международной арене. «Ордабасы» — лидер лиги, очень сильная команда, претендент на чемпионство. После семнадцати игр у них тринадцать побед, три ничьи и одно поражение, что говорит о многом. Мы должны играть ответственно, мы знаем, как хотим подать себя.