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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Наставник «Легии» оценил «Ордабасы» и назвал самых опасных игроков в казахстанском клубе

Главный тренер варшавской «Легии» Коста Руняич прокомментировал предстоящее противостояние с «Ордабасы» в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легия
ОрдабасыЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: legia.com

Матч «Ордабасы» — «Легия» пройдет завтра, 27 июля в Шымкенте. Ответная встреча в Варшаве состоится 3 августа.

"Я рад, что мы продлили контракт. Я и руководство клуба думаем и смотрим в одном направлении. Мы начали испытание, и оно еще не закончено. Думаю, на сегодня достаточно, потому что завтрашняя встреча — самая важная.

Да, здесь достаточно жарко, но мы были к этому готовы. Погода одинакова для обеих команд, и я уверен, что мы справимся. Мы привыкли к высоким температурам, потому что в Варшаве тоже тепло.

Мы счастливы, что снова можем представлять «Легию» на международной арене. «Ордабасы» — лидер лиги, очень сильная команда, претендент на чемпионство. После семнадцати игр у них тринадцать побед, три ничьи и одно поражение, что говорит о многом. Мы должны играть ответственно, мы знаем, как хотим подать себя.

Вингер Шахбоз Умаров — игрок, за которым нужно следить. Также капитан Асхат Тагыберген очень опасный игрок, с хорошим дальним ударом. «Ордабасы» — опасная команда, за которой нам придется следить. Они играют дома, у них будет поддержка трибун, атмосфера будет жаркая и мы с нетерпением ждем игры. Это исторический матч для «Легии», так как это первый матч в Лиге конференций УЕФА. Мы хотим победить, но также знаем, что у соперников такая же цель", — цитирует немецкого специалиста официальный сайт польского клуба.

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