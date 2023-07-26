Борисовский БАТЭ уступил «Арису» в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

Источник: ФК "БАТЭ"

Играя в Лимасоле, подопечным Кирилла Альшевского с первых минут пришлось обороняться и искать свой шанс в контратаках. На 15-й минуте встречи хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Яла Гомис. Еще через 15 минут Лео Бенгтссон забил второй гол, а за пять минут до перерыва после фланговой подачи защитник гостей Сиди Бане срезал мяч в свои ворота.

Во второй половине встречи борисовчане стали действовать активнее, и на 48-й минуте Артем Концевой отыграл один мяч. Через 10 минут Яла Гомис забил свой второй мяч, потом отличился Руслан Хадаркевич, на 83-й минуте Джаден Монтор в пятый раз поразил ворота Андрея Кудравца, а затем Мариуш Стемпиньский с пенальти установил окончательный результат — 6:2 в пользу чемпионов Кипра.

Ответный поединок состоится 1 августа в венгерском Мезекевешде.

В первом квалификационном круге ЛЧ борисовчане победили по сумме двух встреч албанский «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0. Кипрская команда в первом раунде не играла. В случае успеха по сумме двух поединков борисовчане в 3-м раунде ЛЧ встретятся с победителем пары «Ракув» (Ченстохова, Польша) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). Если БАТЭ уступит чемпионам Кипра, то перейдет в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Там его соперником может стать неудачник противостояния «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль).