Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:15
Ракув
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Бальцан
20
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Зимбру
50
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Рубин
10
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА 1948
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
БАТЭ
62
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Прогрес
20
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Сабах
02
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
Сочи
13
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Балтика
23
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Будучност
10
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
ЦСКА
06
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
21:15
Ракув
Карабах
32
20:00
Шериф
Маккаби Хайфа
10
20:00
Арис Л
БАТЭ
62
25.07
Брейдаблик
Копенгаген
02
25.07
Зриньски
Слован Бр
01
25.07
Серветт Ж
Генк
11
25.07
Динамо З
Астана
40
25.07
Днепр-1
Панатинаикос
13
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ уступил «Арису» в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили кипрскому «Арису» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арис Л
БАТЭЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "БАТЭ"

Играя в Лимасоле, подопечным Кирилла Альшевского с первых минут пришлось обороняться и искать свой шанс в контратаках. На 15-й минуте встречи хозяева заработали пенальти, который уверенно реализовал Яла Гомис. Еще через 15 минут Лео Бенгтссон забил второй гол, а за пять минут до перерыва после фланговой подачи защитник гостей Сиди Бане срезал мяч в свои ворота.

Во второй половине встречи борисовчане стали действовать активнее, и на 48-й минуте Артем Концевой отыграл один мяч. Через 10 минут Яла Гомис забил свой второй мяч, потом отличился Руслан Хадаркевич, на 83-й минуте Джаден Монтор в пятый раз поразил ворота Андрея Кудравца, а затем Мариуш Стемпиньский с пенальти установил окончательный результат — 6:2 в пользу чемпионов Кипра.

Ответный поединок состоится 1 августа в венгерском Мезекевешде.

В первом квалификационном круге ЛЧ борисовчане победили по сумме двух встреч албанский «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0. Кипрская команда в первом раунде не играла. В случае успеха по сумме двух поединков борисовчане в 3-м раунде ЛЧ встретятся с победителем пары «Ракув» (Ченстохова, Польша) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). Если БАТЭ уступит чемпионам Кипра, то перейдет в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. Там его соперником может стать неудачник противостояния «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

В квалификации Лиги конференций один из лидеров чемпионата Беларуси гродненский «Неман» сегодня играет в венгерском Дьере с мальтийским клубом «Бальцан».

Арис Л
6:2
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь