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00:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» победили «Бальцан» в игре 2-го круга Лиги конференций

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» победил футболистов мальтийского «Бальцана» со счетом 2:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
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Встреча в венгерском Дьере прошла с большим преимуществом одного из лидеров чемпионата Беларуси, но в первом тайме гродненским футболистам отличиться не удалось. Счет был открыт через 10 минут после перерыва, когда очередная атака «Немана» завершилась точным ударом его лидера Павла Савицкого. После этого у белорусов было несколько отличных возможностей увеличить свой перевес и на 85-й минуте игру одну из них использовал Сергей Карпович — 2:0. Ответный поединок за выход в третий круг квалификации ЛК состоится 1 августа на Мальте. Если команда Играя Ковалевича выиграет по сумме двух встреч, то ее следующим оппонентом будет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 2:1 и 1:1. «Бальцан» прошел словенский «Домжале» — 4:1 и 1:3.

Завтра обладатели Кубка Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» свой первый поединок в квалификации ЛК проведут в венгерском городе Мезекевешд против кипрского АЕКа из Ларнаки.

Неман
2:0
Первый тайм: 0:0
Бальцан
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