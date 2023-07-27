Футболисты «Немана» победили «Бальцан» в игре 2-го круга Лиги конференций

Встреча в венгерском Дьере прошла с большим преимуществом одного из лидеров чемпионата Беларуси, но в первом тайме гродненским футболистам отличиться не удалось. Счет был открыт через 10 минут после перерыва, когда очередная атака «Немана» завершилась точным ударом его лидера Павла Савицкого. После этого у белорусов было несколько отличных возможностей увеличить свой перевес и на 85-й минуте игру одну из них использовал Сергей Карпович — 2:0. Ответный поединок за выход в третий круг квалификации ЛК состоится 1 августа на Мальте. Если команда Играя Ковалевича выиграет по сумме двух встреч, то ее следующим оппонентом будет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 2:1 и 1:1. «Бальцан» прошел словенский «Домжале» — 4:1 и 1:3.