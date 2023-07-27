«Ордабасы» упустил победу в стартовом матче еврокубков

Источник: ФК "Ордабасы"

Сегодня, 27 июля, казахстанский клуб стартовал в новом сезоне еврокубков противостоянием с «Легией» из Варшавы (Польша).

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.

«Ордабасы» вышел вперед на 13 минуте благодаря голу Всеволода Садовского.

Едва команды вышли на поле после перерыва, закрепил успех хозяев Мамаду Мбодж.

Гости отыграли один мяч на 63 минуте усилиями Томаша Пекгарта. А на 86-й сравнял Блаж Крамер.