«Ордабасы» упустил победу в стартовом матче еврокубков
ФК «Ордабасы» сыграл вничью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
ЛегияЛига конференций: таблица и календарь
ФК «Ордабасы» сыграл вничью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 27 июля, казахстанский клуб стартовал в новом сезоне еврокубков противостоянием с «Легией» из Варшавы (Польша).
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.
«Ордабасы» вышел вперед на 13 минуте благодаря голу Всеволода Садовского.
Едва команды вышли на поле после перерыва, закрепил успех хозяев Мамаду Мбодж.
Гости отыграли один мяч на 63 минуте усилиями Томаша Пекгарта. А на 86-й сравнял Блаж Крамер.
Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.