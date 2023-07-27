Разгромной победой завершился матч «Актобе» в Лиге конференций

Источник: ФК "Актобе"

Подопечные Андрея Карповича встречались в Кутаиси (Грузия) с местным «Торпедо» и выиграли со счетом 4:1.

На 34 минуте Алибек Касым вывел свою команду вперед, забив пенальти.

А на 43-й хозяев огорчил Милош Раичкович.

На 73 минуте отличился Максим Самородов, который попал в состав из-за внезапной травмы Армана Кенесова.

Хозяева отыграли один мяч на последней минуте второго тайма. Отличился Георгий Арабидзе. Но уже в добавленное время казахстанская команда добила соперника, четвертый гол оформил Андрия Филипович.

Ответный матч «Актобе» — «Торпедо» состоится в Казахстане 3 августа.