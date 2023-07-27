Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лех
Жальгирис К
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аустрия
Борац Б-Л
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Витория Гимарайнш
34
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Залаэгерсег
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Урарту
32
Футбол. Еврокубки
20:30
Ворскла
Дила
21
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Адана Демирспор
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Тобол Кс
13
Футбол. Еврокубки
20:30
Дифферданж
Марибор
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
30
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Бейтар И
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Шэмрок Роверс
40
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Дюделанж
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Люцерн
12
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Кальмар
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Ауда
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сепси
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Актобе
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Кечкемет
Рига
21
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Богемианс 1905
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Омония
23
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Легия
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Дебрецен
01
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Хайберниан
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Арис
11
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
21:00
Целе
Витория Гимарайнш
34
21:00
Осиек
Залаэгерсег
10
21:00
Твенте
Хаммарбю
10
21:00
Брюгге
Орхус
30
21:00
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
20:30
Дифферданж
Марибор
11
20:30
Фарул
Урарту
32
20:30
ПАОК
Бейтар И
00
Футбол. Лига конференций. Все результаты
23:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» и «Базель» выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями

ФК «Тобол» одержал победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Базель
Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Тобол"

Костанайская команда встречалась в Швейцарии с «Базелем» и выиграла со счетом 3:1.
Хозяева повели в счете первыми. На 25 минуте их вывел вперед Тьерно Барри. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. Но больше забить футболисты «Базеля» не смогли.

Во втором тайме шанс сравнять был у Рамазана Оразова, который на 54 минуте не забил пенальти. «Базель» же в это время остался в меньшинстве после удаления автора первого гола.

Костанайцы воспользовались численным преимуществом и за пять минут забили сопернику два гола. Сначала на 57-й счет 1:1 сделал Серж Дебле.

А на 62-й Оразов исправил свою оплошность и вывел «Актобе» вперед.

На 69 минуте «Базель» понес еще одну потерю. Из-за перебора желтых карточек поле покинул Рикардо Калафьори. И сразу же после этого Ислам Чесноков забил в ворота хозяев третий мяч.

Ответную игру в Костанае «Тобол» и «Базель» проведут 3 августа.

Напомним, ранее в Лиге конференций успешно стартовал «Актобе», а вот «Ордабасы» упустил победу.

Базель
1:3
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь