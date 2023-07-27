«Тобол» и «Базель» выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями

Источник: ФК "Тобол"

Костанайская команда встречалась в Швейцарии с «Базелем» и выиграла со счетом 3:1.

Хозяева повели в счете первыми. На 25 минуте их вывел вперед Тьерно Барри. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. Но больше забить футболисты «Базеля» не смогли.

Во втором тайме шанс сравнять был у Рамазана Оразова, который на 54 минуте не забил пенальти. «Базель» же в это время остался в меньшинстве после удаления автора первого гола.

Костанайцы воспользовались численным преимуществом и за пять минут забили сопернику два гола. Сначала на 57-й счет 1:1 сделал Серж Дебле.

А на 62-й Оразов исправил свою оплошность и вывел «Актобе» вперед.

На 69 минуте «Базель» понес еще одну потерю. Из-за перебора желтых карточек поле покинул Рикардо Калафьори. И сразу же после этого Ислам Чесноков забил в ворота хозяев третий мяч.

Ответную игру в Костанае «Тобол» и «Базель» проведут 3 августа.