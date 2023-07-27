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27 июля, источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы проиграли АЕКу в квалификации футбольной Лиги конференций

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» проиграли кипрскому АЕКу со счетом 2:3 в стартовом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Встречу в венгерском Мезеквешде обладатели Кубка Беларуси начали очень активно, и в течение трех минут Эванс Менса имел две хорошие возможности отличиться, но не использовал их. А на 5-й минуте игры соперники получили право на пенальти, и Адам Дьюрчо открыл счет. Еще через 10 минут торпедовцы вблизи своих ворот не уследили за Исмаэлем Касадо, который забил второй мяч, а незадолго до перерыва отличился Имад Фарах.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Молоша бросились отыгрываться, и на 70-й минуте встречи Кирилл Глущенков забил первый мяч, а еще через три минуты Эммануэль Ромесс сократил разрыв до минимума, но большего добиться не смогли.

Ответный поединок за выход в 3-й круг состоится 2 августа в Ларнаке. В случае успеха по сумме двух встреч «Торпедо-БелАЗ» сыграет с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова). В их первой игре израильтяне на своем поле одержали крупную викторию — 3:0.

Ранее еще один белорусский представитель в ЛК гродненский «Неман» обыграл в венгерском Дьере мальтийский «Бальцан» со счетом 2:0. Ответный матч пройдет 1 августа на Мальте. Победитель этого противостояния встретится с лучшей командой пары «Целе» (Словения) — «Витория» (Гимарайнш, Португалия).

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов борисовский БАТЭ в Лимасоле потерпел разгромное поражение от кипрского «Ариса» — 2:6. Ответный поединок состоится 1 августа в Венгрии.

Торпедо-БелАЗ
2:3
Первый тайм: 0:0
АЕК Л
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