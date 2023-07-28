Гунько уступил Хаджи, экстремальная победа «Актобе», Рамирес забил в первом матче без Черчесова
Рассказываем об интересных событиях первых матчей второго отборочного раунда Лиги конференций.
Рассказываем об интересных событиях первых матчей второго отборочного раунда Лиги конференций.
Вторую неделю подряд чемпионам Армении приходится испытывать разочарования в Восточной Европе. Сначала команда Дмитрия Гунько вылетела из Лиги чемпионов, героически выиграв в Мостаре у «Зриньски» после домашнего поражения, но оступилась в серии пенальти. Теперь «Урарту» драматичный образом проиграл в румынской Констанце команде легендарного Георге Хаджи.
А ведь гости дважды вели в счете, и открыли его, когда во втором матче подряд отличился российский нападающий Артем Максименко. «Урарту» точно что-то нужно делать с концентрацией в концовках таймов. Они упустили преимущество к перерыву, пропустив на четвертой добавленной минуте, а решающий гол «Фарул» забил, когда шла пятая минута компенсированного времени.
После матча Гунько отметил очень качественный первый тайм и то, как его команда контролировала игру в начале второй половины. «Но допустили несколько ошибок, которые повлияли на психологическое состояние команды. Соперник играл в давление, и трибуны помогли ему забить гол в концовке. Думаю, шансы остались такими же, как перед началом этого раунда — 50 на 50», — резюмировал российский специалист.
«Актобе», который тренирует бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Андрей Карпович, добирался до Грузии с приключениями. Проблемы казахстанцам создал Комитет гражданской авиации Грузии, без объяснения причин отказавший чартерному рейсу в посадке в Кутаиси. Из-за этого «Актобе» провел предыгровую тренировку дома, а на выезд отправился утром в день игры уже другим бортом.
Этим проблемы не ограничились, так как на разминке получил травму значившийся в стартовом составе Канесов. Тем не менее, гости справились со всеми сложностями, а экстренно появившийся на поле Самородов был одним из самых активных, и уже по итогам первого тайма на табло светились цифры 0:2. Для начала пенальти заработал Элдер Сантана, а потом Райчкович с подбора уложил мяч в угол.
Во втором тайме случилась еще одна потеря. Получившего травму игрока унесли с поля на носилках, и снова «Актобе» со всем справился. Больше того, вышедший на замену хорват Филипович сначала обокрал на фланге защитника и вывел на пустые ворота Самородова, а в компенсированное время сам поставил в игре точку.
Стоит добавить, что все 90 минут за победителей отыграл российский защитник Дмитрий Яшин, за последние годы успевший поиграть в Армении и Белоруссии. Активно вошел в игру экс-футболист «Ахмата» Умаев, а в запасе остались экс-голкипер «Локомотива» Лобанцев и выступавший ранее в «Арсенале» Изотов.
Уволив Станислава Черчесова после вылета из Лиги чемпионов, «Ференцварош» стартовал в третьем по статусу еврокубке с крупной победы. Игрой команды из Будапешта руководил бывший помощник российского специалиста Мате Чаба, который уже исполнял обязанности главного перед тем, как «фради» возглавил наш штаб. Отметим и яркий дебют экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Кто знает, возможно, именно эквадорца, которого не успели заявить в ЛЧ, Черчесову не хватило в противостоянии с «Клаксвиком». Да, это сослагательное наклонение, однако в четверг на счету Рамиреса гол и результативный пас провалившемуся неделю назад экс-форварду «Шерифа» Траоре.
Отметим игру российских голкиперов. На ноль отыграл вернувшийся в «Буде-Глимт» Никита Хайкин, тогда как полевые игроки норвежцев обеспечили крупную победу. А ворота «Арарата» защищал 27-летний воспитанник «Краснодара» Всеволод Ермаков. В России уроженец Санкт-Петербурга выступал за команды системы «быков», «Армавир» и ижевский «Зенит», но уже несколько лет Ермаков играет в Армении, где его первым клубом был «Ширак».
Еще один наш кипер — бывший страж ворот «Рубина» и «Урала» Иван Коновалов — стал соавтором одной из главных сенсаций дня. «Тобол» в чемпионате Казахстана сейчас пятый, но это не помешало ему на выезде обыграть одну из лучших команд Швейцарии. Причем победа оказалась волевой, а «Базель» сгубили два удаления — на 56-й и 68-й минутах. В интервале между этими эпизодами Оразов не реализовал пенальти, но именно он стал автором победного гола. Добавим, что на последних минутах на поле вышел экс-защитник «Родины» Габараев.