Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте

Напомним, что перед матчем квалификации Лиги конференций произошла стычка между футбольными фанатами из Казахстана и Польши.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2. Казахстанский клуб упустил победу, ведя по ходу игры 2:0.

«27 июля в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана прошла футбольная встреча между командами “Ордабасы” (Шымкент, Казахстан) и “Легия” (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка.

Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", — ответили в полиции на запрос корреспондента Tengri Sport.