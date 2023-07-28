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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали произошедший инцидент с фанатами, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Ордабасы
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Напомним, что перед матчем квалификации Лиги конференций произошла стычка между футбольными фанатами из Казахстана и Польши.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2. Казахстанский клуб упустил победу, ведя по ходу игры 2:0.

«27 июля в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана прошла футбольная встреча между командами “Ордабасы” (Шымкент, Казахстан) и “Легия” (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка.

Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", — ответили в полиции на запрос корреспондента Tengri Sport.

Ранее в аэропорту Шымкента «по-королевски» встретили варшавскую «Легию», польские СМИ восхитились казахстанским гостеприимством. Матч проходил в рамках Лиги конференций, «Ордабасы» забил два гола, но упустил победу.

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