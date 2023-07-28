«Ювентус» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

CFCB пришла к выводу, что «Ювентус» нарушил правила лицензирования и финансового фэйр-плей. Также клуб должен выплатить дополнительный взнос в размере €10 млн, еще €10 млн являются условными.

В конце мая «Ювентус» был лишен 10 очков в чемпионате Италии сезона-2022/23 из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в национальном первенстве, она должна была сыграть в квалификации Лиги конференций сезона-2023/24. Клуб в турнире заменит «Фиорентина», занявшая восьмое место. В прошлом сезоне команда из Флоренции уступила в финале Лиги конференций английскому «Вест Хэму» (1:2).

Также пресс-служба УЕФА сообщила, что английский «Челси» согласился выплатить €10 млн за неполную отчетность по финансовым операциям в период с 2012 по 2019 год.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павела Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом».