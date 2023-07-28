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20:52 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

ТАСС, 28 июля. Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение исключить итальянский футбольный клуб «Ювентус» из соревнований под эгидой организации в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

ЮвентусЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

CFCB пришла к выводу, что «Ювентус» нарушил правила лицензирования и финансового фэйр-плей. Также клуб должен выплатить дополнительный взнос в размере €10 млн, еще €10 млн являются условными.

В конце мая «Ювентус» был лишен 10 очков в чемпионате Италии сезона-2022/23 из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в национальном первенстве, она должна была сыграть в квалификации Лиги конференций сезона-2023/24. Клуб в турнире заменит «Фиорентина», занявшая восьмое место. В прошлом сезоне команда из Флоренции уступила в финале Лиги конференций английскому «Вест Хэму» (1:2).

Также пресс-служба УЕФА сообщила, что английский «Челси» согласился выплатить €10 млн за неполную отчетность по финансовым операциям в период с 2012 по 2019 год.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павела Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом».

В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Руководству «Ювентуса» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

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