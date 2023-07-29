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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Ювентусе» отреагировали на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков

Президент футбольного клуба «Ювентус» Джанлука Ферреро сделал заявление в ответ на решение УЕФА об отстранении команды от участия в еврокубках в сезоне-2023/2024 и наложении штрафа в размере € 20 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Источник: Reuters

«Мы сожалеем о решении Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Мы по-прежнему твёрдо убеждены в правомерности наших действий и обоснованности наших доводов.

Однако мы решили не обжаловать это решение. Оно соответствует решению, принятому в мае прошлого года в рамках споров с Инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов. Как и в том случае, мы предпочитаем положить конец периоду неопределённости и обеспечить полную прозрачность и уверенность для наших заинтересованных сторон в отношении участия клуба в будущих международных соревнованиях. Подача апелляции в инстанции другого уровня с неопределёнными результатами и сроками усилит неопределённость в отношении нашего возможного участия в Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2925.

Вместо этого мы хотим, чтобы команда, наши болельщики, наши спонсоры, поставщики и финансовые партнёры могли провести сезон-2023/2024 с максимальным спокойствием и уверенностью в достижении результатов на поле, особенно после неспокойного прошлого сезона», — приводит слова Ферреро официальный сайт «Ювентуса».

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