В «Ювентусе» отреагировали на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков

«Мы сожалеем о решении Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Мы по-прежнему твёрдо убеждены в правомерности наших действий и обоснованности наших доводов.



Однако мы решили не обжаловать это решение. Оно соответствует решению, принятому в мае прошлого года в рамках споров с Инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов. Как и в том случае, мы предпочитаем положить конец периоду неопределённости и обеспечить полную прозрачность и уверенность для наших заинтересованных сторон в отношении участия клуба в будущих международных соревнованиях. Подача апелляции в инстанции другого уровня с неопределёнными результатами и сроками усилит неопределённость в отношении нашего возможного участия в Лиге чемпионов УЕФА — 2024/2925.



Вместо этого мы хотим, чтобы команда, наши болельщики, наши спонсоры, поставщики и финансовые партнёры могли провести сезон-2023/2024 с максимальным спокойствием и уверенностью в достижении результатов на поле, особенно после неспокойного прошлого сезона», — приводит слова Ферреро официальный сайт «Ювентуса».