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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Второй тайм решил исход». Капитан «Тобола» прокомментировал победу над «Базелем»

Капитан «Тобола» Самат Жарынбетов высказался о сенсационной победе в квалификации Лиги конференций над швейцарским «Базелем», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Базель
Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Швейцарии завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, ответная встреча пройдет в Костанае 3 августа.

«Мы прекрасно понимали, что “Базель” — высококлассная команда. Они играют в хороший футбол. Смотрели видео нарезки с их участием, разбирали. Я думаю, второй тайм решил исход игры. Мы забили три гола, и нам оставалась просто правильно играть. Хотелось бы сказать спасибо тем, кто искренне за нас болеет. Очень приятно, что на матче были и наши болельщики, спасибо им большое, мы чувствовали их поддержку. Отмечу, что еще ничего не решено. Все станет ясно дома, в ответной игре. Будем готовиться», — цитирует Жарынбетова пресс-служба костанайцев.

Базель
1:3
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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