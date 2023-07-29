«Второй тайм решил исход». Капитан «Тобола» прокомментировал победу над «Базелем»

«Мы прекрасно понимали, что “Базель” — высококлассная команда. Они играют в хороший футбол. Смотрели видео нарезки с их участием, разбирали. Я думаю, второй тайм решил исход игры. Мы забили три гола, и нам оставалась просто правильно играть. Хотелось бы сказать спасибо тем, кто искренне за нас болеет. Очень приятно, что на матче были и наши болельщики, спасибо им большое, мы чувствовали их поддержку. Отмечу, что еще ничего не решено. Все станет ясно дома, в ответной игре. Будем готовиться», — цитирует Жарынбетова пресс-служба костанайцев.