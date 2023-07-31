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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с «Базелем»

Гендиректор «Тобола» Андрей Канчельскис в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от победы команды в гостевом матче над «Базелем» в квалификационном раунде Лиги конференций (3:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
БазельЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

«У ребят нормальное настроение после победы над “Базелем”. Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если “Тобол” не пройдет “Базель”, то это будет позор. Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили “Базель” по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду — “Тобол”, где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!

Да, «Базель» с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, — это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. «Тобол» достоин играть в групповом этапе Лиги конференций", — сказал Канчельскис.

«Тобол» примет «Базель» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа. Встреча начнется в 20:00 по времени Астаны.

Базель
1:3
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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