«Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с «Базелем»

«У ребят нормальное настроение после победы над “Базелем”. Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если “Тобол” не пройдет “Базель”, то это будет позор. Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили “Базель” по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду — “Тобол”, где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!
Да, «Базель» с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, — это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. «Тобол» достоин играть в групповом этапе Лиги конференций", — сказал Канчельскис.
«Тобол» примет «Базель» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа. Встреча начнется в 20:00 по времени Астаны.