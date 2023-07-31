«Это будет позор». В «Тоболе» высказались о противостоянии с «Базелем»

«У ребят нормальное настроение после победы над “Базелем”. Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если “Тобол” не пройдет “Базель”, то это будет позор. Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили “Базель” по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду — “Тобол”, где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!