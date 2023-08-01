Вороговский высказался о шансах «Астаны» на камбэк после разгрома в Лиге чемпионов

«После такого матча на выезде нам нужно реабилитироваться. Особенно при наших болельщиках, слышал, что будет полный стадион. Мы не можем ударить в грязь лицом. Мы попытаемся сыграть в более агрессивный футбол и добиться положительного результата. Можем ли мы отыграться? Мы верим. В истории футбола было множество матчей, в том числе и у больших клубов, когда после неудачных игр в ответных матчах команды собирались и побеждали. Поражение в Загребе и психологическая готовность? Неприятная и сложная ситуация в команде. Ребята готовы на 100 процентов. Будем биться», — заявил Вороговский на предматчевой пресс-конференции.