«Базель» столкнулся с проблемами перед прилетом в Казахстан на матч Лиги конференций

«Базелю» предстоит отыграть поражение со счетом 1:3 от «Тобола» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. И без того непростой путь в Казахстан будет еще более тяжелым:

— Из-за того, что самолет не был готов вовремя, «Базелю» пришлось срочно перенести рейс на вторник. Вместо запланированного вылета в полдень, рейс теперь отправляется в десять часов вечера (в два часа ночи по времени Астаны в среду).

— В связи с тем, что это время отпусков, не удалось забронировать самолет для полета по всему маршруту.

— Из-за военных действий на Украине придется отклонится от маршрута, что приведет к почти часовой остановке с дозаправкой в столице Грузии Тбилиси.

— После этого предстоит еще один трехчасовой перелет, а затем команда и персонал приземлятся в среду около десяти часов утра по швейцарскому времени (14:00 по времени Астаны) — после восьми часов в пути и примерно на десять часов позже, чем планировалось изначально. Таким образом, «Базель» прибудет в Костанай примерно за 30 часов до начала матча. Матч в Казахстане начнется в 16.00 по швейцарскому времени", — пишет издание.