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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:00 (мск), источник: ТАСС

Белорусский футбольный клуб БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 1 августа. Кипрский футбольный клуб «Арис» в гостях со счетом 5:3 обыграл белорусский БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в венгерском городе Мезёкёвешд.

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Арис ЛЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: ФК БАТЭ

В составе победителей голы забили Шави Бабика (8-я минута), Янник Гомис (26), Кажу (35), Лео Бенгтссон (56), Мариуш Стемпиньский (74). У БАТЭ отличились Валерий Громыко (25, с пенальти), Александр Мартынов (48), Денис Лаптев (90+2). В первом матче «Арис» одержал победу со счетом 6:2.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Арис» сыграет с победителем матча между польским «Ракувом» и азербайджанским «Карабахом». В первом матче сильнее была польская команда (3:2), ответная игра пройдет 2 августа в Баку. БАТЭ продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где сыграет с проигравшим из пары «Шериф» (Молдавия«) — “Маккаби” (Хайфа, Израиль) второго квалификационного раунда Лиги чемпион. “Шериф” выиграл первую встречу со счетом 1:0, ответный матч пройдет 2 августа.

Белорусские клубы допущены до соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако проводят домашние игры на нейтральном поле.

В сезоне-2023/24 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета УЕФА в связи с событиями на Украине.

БАТЭ
3:5
Первый тайм: 0:0
Арис Л
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