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23:10 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ завершили выступление в Лиге чемпионов и перейдут в Лигу Европы

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ завершили выступление в квалификации Лиги чемпионов, дважды уступив кипрскому «Арису». Борисовчане продолжат еврокубковый сезон во втором по рангу континентальном турнире — Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Источник: ФК "БАТЭ"

Сегодня в ответном поединке 2-го круга квалификации ЛЧ борисовчане в венгерском Мезекевешде проиграли чемпиону Кипра со счетом 3:5. На прошлой неделе в первом матче в Лимасоле они потерпели крупное поражение — 2:6. Таким образом, в 3-м квалификационном раунде чемпионской Лиги «Арис» будет соперничать с победителем пары «Ракув» (Ченстохова, Польша) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). В первой игре чемпионы Польши победили на своем поле со счетом 3:2, ответный поединок пройдет 2 августа в Баку. Футболисты БАТЭ переходят в 3-й круг квалификации Лиги Европы, где их соперником будет с неудачник двухматчевого противостояния «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль). В первой встрече молдавский чемпион у себя дома выиграл с результатом 1:0, ответная игра состоится 2 августа в Хайфе.

В квалификации Лиги конференций гродненский «Неман» прошел в 3-й раунд, победив мальтийский «Бальцан».

Обладатели Кубка Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» 2 августа проведут в Ларнаке ответную встречу за попадание в 3-й раунд ЛК против кипрского АЕКа. Первый поединок в Мезекевешде завершился победой киприотов со счетом 3:2. В случае успеха по сумме двух встреч «Торпедо-БелАЗ» сыграет с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова). В их первой игре израильтяне на своем поле одержали крупную викторию — 3:0. Второй матч пройдет 3 августа в Кишиневе.

БАТЭ
3:5
Первый тайм: 0:0
Арис Л
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