Футболисты БАТЭ завершили выступление в Лиге чемпионов и перейдут в Лигу Европы

Сегодня в ответном поединке 2-го круга квалификации ЛЧ борисовчане в венгерском Мезекевешде проиграли чемпиону Кипра со счетом 3:5. На прошлой неделе в первом матче в Лимасоле они потерпели крупное поражение — 2:6. Таким образом, в 3-м квалификационном раунде чемпионской Лиги «Арис» будет соперничать с победителем пары «Ракув» (Ченстохова, Польша) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). В первой игре чемпионы Польши победили на своем поле со счетом 3:2, ответный поединок пройдет 2 августа в Баку. Футболисты БАТЭ переходят в 3-й круг квалификации Лиги Европы, где их соперником будет с неудачник двухматчевого противостояния «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль). В первой встрече молдавский чемпион у себя дома выиграл с результатом 1:0, ответная игра состоится 2 августа в Хайфе.