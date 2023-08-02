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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Может наказать в любой момент». Тренер «Тобола» предостерег команду перед матчем с «Базелем»

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич высказал мысли о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против швейцарского «Базеля», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Базель
Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

В первой встрече «Тобол» победил швейцарский клуб со счетом 3:1. Ответная встреча в Костанае пройдет завтра, 3 августа.

— На ожидает вторая игра против очень серьезного соперника — ФК «Базель». Может кто-то хочет меня и нашу команду расслабить, но у нас сегодня была установка, анализ игры и разговор, что надо максимально уважать такого соперника, как «Базель». В прошлом году они играли в полуфинале Лиги конференций. И в каждом году играет в еврокубках, в групповом этапе и плей-офф. Поэтому максимальное уважение к сопернику, нам будет в два раза сложнее, чем впервой игре. Может быть в первой игре «Базель» допустил недооценку нашей команды. Я там сказал и снова скажу, что наша команда будет стараться играть в хороший футбол, чтобы болельщики наши были довольны и мы так играем постоянно. Готовимся к этой игре. Еще раз повторюсь, что нас ожидает очень тяжелый матч. Поэтому нам нужна максимальная поддержка наших болельщиков.

— Примут ли в отчетной игре новички команды?

— Заявка должны быть за 24 часа перед игрой. К сожалению, два очень качественных футболиста не будут с нами завтра. Дай бог, мы пройдем в следующий раунд и они буду с нами.

— Как команда психологически подходит к игре, учитывая результат первого матча?

— Больше психология нужна, чем физика. Потому что футболисты думают: «Выиграли “Базель” 3:1». Уже «летают». В «Базеле» играют такие футболисты, которые стоят по 3,5−4 миллиона евро. И футболисты, которые играли в ПСЖ, «Лейпциге», и сам «Базель» играет на высоком уровне. Они знают свои задачи, поэтому нужно больше над психологией работать. Я каждый день с игроками разговариваю о том, что не надо ни на секунду расслабляться и готовится максимально серьезно. Мы знаем, что «Базель» может наказать в любой момент. Нам нужно максимально серьезно с дисциплиной подойти к игре.

— Превосходят ли футболисты «Базеля» игроков «Тобола»?

— Знаете, уровень футбола в Европе и Казахстане разный. И уровень футболистов тоже. Я знаю, что наша команда очень серьезно готова. И мы работаем как команда. Это видно было во втором тайме с «Базелем». Если смотреть, как «Базель» играет, то это серьезная команда, поэтому я и сказал, что мы играем против очень серьезной команды. Не надо расслабляться. Но и мои футболисты очень хорошо выглядят. Я уверен, что завтра они отдадут все силы с помощью наших болельщиков, чтобы добиться нашей цели — выиграть «Базель» и выйти в третий раунд квалификации.

Базель
1:3
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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