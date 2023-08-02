«Нам забили, а мы нет». Бабаян объяснил вылет «Астаны» из Лиги чемпионов

Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 2:0. В первой игре хорваты победили — 4:0. Теперь «Астана» продолжит в Лиге Европы, где ее соперником по третьему квалификационному раунду будет болгарский «Лудогорец».

— Понятно, что тяжело было в этом противостояния. Особенно после первого матча. В психологическом плане испытывали давление, в первом тайме было видно. Мы планировали оказывать давление с самого начала. У нас было несколько моментов пару моментов в начале, тогда бы команда успокоилась. Ближе к 15 минуте мы отошли от своей игры, было энергозатратно давить с первых минут. У «Динамо» тоже было пару моментов, один из них они реализовали.

Вынужденная замена связанная с травмой Амановича позволила им создать еще несколько моментов. Мы играли вдесятером. Дотерпели до перерыва, сделали пару замен и поменяли схему — терять нам уже было нечего.

Построили игру, чтобы давить и не давать им пространства. К сожалению не смогли реализовать то количество моментов, которые мы создали во втором тайме. Я думаю, что за второй тайм и за игру в целом, не стыдно. Ребята бились и отдавались полностью, единственное чего не хватило — забитых голов.

Спасибо болельщикам за бешеную атмосферу. Жаль, что мы не смогли отплатить им хорошим результатом. Наверное не хватило хладнокровия и мастерства. Но факт в том, что нам забили, а мы нет — прокомментировал Бабаян.

— Правильно ли понимаю, что вы не довольно селекцией, если бы у вас был более сильный состав был бы результат?