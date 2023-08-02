«В следующий раз обязательно». Лидер «Тобола» дал обещание перед матчем с «Базелем»

— В первую очередь хочу пожелать удачи всем казахстанским клубам в предстоящих играх. Хочу присоединиться к словам главного тренера, что нас ждет непростой матч завтра. Мы провели хороший первый выездной матч, отдали там много сил и эмоций. Всю неделю готовились к ответной игре и завтра, надеюсь, при полных трибунах порадуем болельщиков, отдадим себя также по максимуму.

— Ну, это игровой момент и такое может со всеми случиться. Пенальти — это лотерея, можно сказать. Я сам ударил не очень хорошо, в тот же угол, что и с «Окжетпесом». До удара выбрал этот угол и так случилось, что вратарь отбил. Но ничего из этого тоже нужно извлечь урок и в следующий раз я обязательно забью.