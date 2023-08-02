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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

«В следующий раз обязательно». Лидер «Тобола» дал обещание перед матчем с «Базелем»

Полузащитник «Тобола» Рамазан Оразов высказался в преддверии ответного матча квалификации Лиги конференций против швейцарского «Базеля», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Базель
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Источник: ФК "Тобол"

Встреча пройдет завтра, 3 августа в Костанае. В первой игре «Тобол» одержал победу со счетом 3:1. В том матче Оразов отличился забитым голом.

— В первую очередь хочу пожелать удачи всем казахстанским клубам в предстоящих играх. Хочу присоединиться к словам главного тренера, что нас ждет непростой матч завтра. Мы провели хороший первый выездной матч, отдали там много сил и эмоций. Всю неделю готовились к ответной игре и завтра, надеюсь, при полных трибунах порадуем болельщиков, отдадим себя также по максимуму.

— Нет ли у Вас психологического давления при исполнении одиннадцатиметрового удара?

— Ну, это игровой момент и такое может со всеми случиться. Пенальти — это лотерея, можно сказать. Я сам ударил не очень хорошо, в тот же угол, что и с «Окжетпесом». До удара выбрал этот угол и так случилось, что вратарь отбил. Но ничего из этого тоже нужно извлечь урок и в следующий раз я обязательно забью.

Базель
1:3
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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