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2 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» не вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не прошли в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей кипрскому АЕКу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

АЕК Л
Торпедо-БелАЗЛига конференций: таблица и календарь
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После поражения в первом поединке (2:3) в Венгрии подопечные Дмитрия Молоша сегодня в Ларнаке сыграли вничью — 1:1. На протяжении всей игры обе команды много атаковали, но успеха добились только в компенсированное время второго тайма. Таким образом, на следующем этапе АЕК сыграет с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова). В их первой игре израильтяне на своем поле одержали крупную викторию — 3:0. Второй матч пройдет 3 августа в Кишиневе.

Вчера в 3-й круг квалификации вышел гродненский «Неман», который по сумме двух встреч оказался сильнее мальтийского клуба «Бальцан» — 2:0 и 0:0. Следующим соперником команды Игоря Ковалевича станет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». В их первой встрече португальцы выиграли в гостях со счетом 4:3, а ответный поединок состоится 3 августа на их поле. На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 2:1 и 1:1.

Футболисты БАТЭ дважды уступили кипрскому «Арису» из Лимасола (2:6, 3:5) и переходят в 3-й круг квалификации Лиги Европы, где их оппонентом будет неудачник двухматчевого противостояния «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль). В первой встрече молдавский чемпион у себя дома выиграл с результатом 1:0.

АЕК Л
1:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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