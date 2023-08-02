Футболисты «Торпедо-БелАЗа» не вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций

После поражения в первом поединке (2:3) в Венгрии подопечные Дмитрия Молоша сегодня в Ларнаке сыграли вничью — 1:1. На протяжении всей игры обе команды много атаковали, но успеха добились только в компенсированное время второго тайма. Таким образом, на следующем этапе АЕК сыграет с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова). В их первой игре израильтяне на своем поле одержали крупную викторию — 3:0. Второй матч пройдет 3 августа в Кишиневе.

Вчера в 3-й круг квалификации вышел гродненский «Неман», который по сумме двух встреч оказался сильнее мальтийского клуба «Бальцан» — 2:0 и 0:0. Следующим соперником команды Игоря Ковалевича станет победитель матчей между словенским «Целе» и португальской «Виторией». В их первой встрече португальцы выиграли в гостях со счетом 4:3, а ответный поединок состоится 3 августа на их поле. На старте турнира гродненская дружина оказалась сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 2:1 и 1:1.