Футбольный клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубков

После основного и дополнительного времени матча был зафиксирован счет 3:3, в серии пенальти фарерцы победили — 4:3. В составе «Клаксвика» голы забили Арни Фредериксберг (17-я и 53-я минуты), Сиверт Гуссиас (109). У «Хеккена» отличились Тобиас Сана (24), Амор Лаюни (48), Ибраим Садик (106). Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

«Клаксвик» гарантировал себе участие в групповом этапе еврокубков. Если команда вылетит из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, она сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы за право выйти в групповой этап турнира. В случае поражения на этой стадии «Клаксвик» сыграет на групповом этапе Лиги конференций. Команда станет первым клубом с Фарерских островов, который выступит на групповом этапе еврокубка. В сезоне-2020/21 «Клаксвик» уступил в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы ирландскому «Дандолку» и завершил выступления в еврокубках, Лига конференций проводится с сезона-2021/22.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Клаксвик» сыграет с норвежским «Мольде», игры пройдут 8 или 9 августа и 15 августа. В первом квалификационном раунде «Клаксвик» по сумме двух матчей (0:0, 3:0) обыграл венгерский «Ференцварош», которым руководил россиянин Станислав Черчесов. После поражения в ответном матче Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее в среду в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли хорватское «Динамо» из Загреба, польский «Ракув», швейцарский «Серветт», израильский «Маккаби» из Хайфы, «Мольде» и датский «Копенгаген».