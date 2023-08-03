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11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Динамо» разобрал победу над «Астаной» в ЛЧ и раскритиковал газон «Астана Арены»

Главный тренер загребского «Динамо» Игор Бишчан прокомментировал ответный матч против «Астаны» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AFP 2023

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, «Динамо» выиграло с общим счетом 5:0 и прошло дальше, а «Астана» вылетела из Лиги чемпионов.

«Мы могли забить еще несколько мячей в первом тайме, что еще больше успокоило бы игру. В конце концов, у них тоже были некоторые моменты. Они, наверное, заслужили хотя бы один гол из тех моментов, которые у них были. Однако мы начали уставать и от всего происходящего, и от игры, и от долгого пути, и от такой местности. Ближе к концу мы позволили им создать слишком много опасных атак. В любом случае, я должен быть доволен ребятами, они все сделали профессионально, мы выиграли на выезде, который нам был неудобен по разным причинам. Проход в следующий раунд, конечно, мы подтвердили. Идем дальше, АЕК это совсем другая история. Теперь по пути в Загреб мы насладимся этой победой, а после разберемся с “Горицей” и АЕКом.

Мы убедили себя прийти за победой в Астану, в том числе из-за коэффициента, и потому, что в конце концов мы более лучшая команда. Ребятам это удалось, я рад, что они очень старались сделать работу как можно лучше. Мы и в этот раз не пропустили, что всегда является хорошим знаком и укрепляет командный дух. Теперь у нас на пути “Горица” и АЕК, график беспощаден. Однако с победами легче переносить усталость и все тяготы.

Дебют Луканича? Всегда очень хорошо, когда игроки так отвечают на оказанное доверие. Так было и в предыдущих матчах. Это действительно делает меня счастливым. Мы должны похвалить их всех. Это покрытие, на которой мы играли, действительно неприятное. Существуют разные виды искусственного газона, но этот очень изношен и мало кому нравится играть на нем. Как сейчас кажется, мы прошли без проблем, и это самое главное. Ребята были профессиональны, особенно в моменты, когда очень важно было не дать сопернику подумать, что у них есть шанс. В общем довольные идем домой», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Астана
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Первый тайм: 0:0
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