Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса

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Завершился второй отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов. По итогам состоявшихся во вторник и среду матчей определились 12 команд, которые сделали шаг в сторону группового этапа и сыграют в третьем раунде. Рассказываем о главных событиях ответных встреч — ниже результаты.

Путь чемпионов

«Галатасарай» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 1:0 (первый матч — 2:2)

«Олимпия» (Словения) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:1 (1:1)

«Карабах» (Азербайджан) — «Ракув» (Польша) — 1:1 (2:3)

«Хеккен» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:3 (3:4 пен.) (0:0)

«Мольде» (Норвегия) — ХИК (Финляндия) — 2:0 (0:1)

«Копенгаген» (Дания) — «Брейдаблик» (Исландия) — 6:3 (2:0)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Шериф» (Молдавия) — 4:1 (д. вр.) (0:1)

БАТЭ (Беларусь) — «Арис» (Кипр) — 3:5 (2:6)

«Слован» (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:2 (1:0)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 0:2 (0:4).

Путь представителей лиг

«Панатинаикос» (Греция) — «Днепр-1» (Украина) — 2:2 (3:1)

«Генк» (Бельгия) — «Серветт» (Швейцария) — 2:2 (1:4 пен.) (1:1).

Единственный россиянин идёт дальше. Его команда выбила украинцев

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Единственным представителем России во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов был голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. Правда, экс-игрок «Зенита» и нашей национальной команды не вышел на поле во встречах с «Днепром-1». Лодыгин — сменщик итальянца Альберто Бриньоли (в прошлом сезоне Юрий сыграл только шесть матчей во всех турнирах), поэтому смотрел футбол со скамейки запасных.

Зато за «Панатинаикос» против украинцев сыграли защитники Хёрдур Магнуссон (экс-игрок ЦСКА) и Тин Едвай (экс- «Локомотив»), а также полузащитник Тонни де Вильена (экс- «Краснодар»). После выездной победы со счётом 3:1 греки неожиданно создали себе проблемы в Афинах: уступали 1:2 к середине второго тайма. Очень красивый гол забил форвард Артём Довбик, который совершил проход к воротам Бриньоли, обыграв в штрафной троих соперников. Тем не менее дубль словенского форварда Андража Шпорара вывел Лодыгина и компанию в следующий раунд.

«Арис» без Кокорина рвётся в группу Лиги чемпионов

В прошлом сезоне Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра и помог «Арису» выиграть первый в истории этого клуба чемпионский титул. Летом 2023-го наш нападающий вернулся в «Фиорентину», а «Арис», у которого до сих пор не получается договориться о выкупе россиянина, вынужден пробиваться в групповой этап ЛЧ без своей главной звезды. Пока всё складывается успешно. Команда Алексея Шпилевского на пару с БАТЭ выдала два феерических матча суммарно с 16 (!) голами.

Чемпион Кипра фактически решил исход противостояния ещё в первой игре, победив на своём поле со счётом 6:2. Во второй встрече — условно домашней для БАТЭ в Венгрии — «Арис» выиграл уже со счётом 5:3. Команда Шпилевского эффективно использовала свободное пространство для контратак, ловила соперника на ошибках после прессинга. Интересно, что голкипер БАТЭ Андрей Кудравец, пропустивший 11 мячей, близок к переходу в московское «Динамо» за € 500 тыс.

Вслед за Черчесовым от команды с Фарерских островов вылетели шведы

Чемпион Фарерских островов «КИ Клаксвик» — главная сенсация квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда норвежца Магне Хосета прошла «Ференцварош» (0:0 дома и 3:0 в гостях), спровоцировав отставку Станислава Черчесова, а во втором — выбила «Хеккен».

Шведы, как и венгры, добыли на Фарерских островах нулевую ничью. А в ответной встрече в Гётеборге команды устроили настоящую перестрелку! «КИ Клаксвик» снова забил первым, потом дважды пропустил, однако всё же сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Там «Хеккен» вышел вперёд на 105+1-й минуте, но ещё через четыре минуты болельщики увидели очередной трюк в исполнении фарерского гранда. Автогол вратаря шведов Петера Абрахамссона перевёл игру в серию пенальти.

«Клаксвику» дважды повезло с ошибками Абрахамссона, пропускавшего простые мячи после стандартов. А в серии пенальти он оказался хуже своего коллеги и соотечественника Йонатана Юханссона. Гости допустили один промах с «точки», а хозяева два — и вылетели.

Чудесное спасение «Серветта» с Ондуа

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Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа вернулся этим летом из «Ганновера» в «Серветт» (из швейцарского клуба он и переходил в немецкий) и в первых же матчах нового сезона поучаствовал в потрясающем противостоянии с «Генком». «Серветт» совершил маленькое чудо, вдесятером пройдя бельгийцев.

Первый матч в Женеве завершился вничью 1:1. Ондуа вышел на замену, сыграв около 15 минут. Ответная игра в Генке началась ужасно для «Серветта», так как гости уже на третьей минуте потеряли нападающего Энцо Кривелли, получившего прямую красную карточку. А на исходе получаса хозяева забили с пенальти. Тем не менее швейцарцы сумели в меньшинстве отыграть этот гол. Во втором тайме они снова пропустили и ещё раз забили — вот это сила воли! Игра ушла в дополнительное время, на 106-й минуте на поле появился Ондуа. С помощью Гаэля «Серветт» дотянул до серии пенальти, а там реализовал все свои удары, в отличие от «Генка», игроки которого дважды промахнулись. Возможно, мы увидим Ондуа, играющего в бутсах с российским флагом, на групповом этапе ЛЧ.

Сын забил три гола команде отца

В матче «Копенгагена» с «Брейдабликом» произошёл уникальный случай. 18-летний исландский нападающий датчан Орри Оскарссон забил три гола в ворота команды, которую тренирует… его отец Оскар Торвальдссон. 49-летний специалист после игры в столице Дании, очевидно, испытывал смешанные чувства.

Исход дуэли «Копенгагена» и «Брейдаблика», в общем-то, не вызывал сомнений уже после первой встречи, исландцы проиграли дома 0:2. В Дании они ненадолго обрели надежду, открыв счёт на девятой минуте, но потом голы в их ворота посыпались как из рога изобилия (закончили 6:3). В первух двух Оскарссон не участвовал, а в третьем отдал голевой пас экс-нападающему «Спартака» Джордану Ларссону. Швед забил, сыграв в стеку с Орри и реализовав выход один на один.

После этого Оскарссон оформил хет-трик за 11 минут. Забивал и правой ногой, и левой, блестяще решая эпизоды за счёт открываний за спины защитников и индивидуальных действий. Между прочим, до этого у Орри был всего 1 гол в 11 матчах за «Копенгаген».

Ниже пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Ракув» (Польша) — «Арис» (Кипр)

«Слован» (Словакия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Олимпия» (Словения) — «Галатасарай» (Турция)

«Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Чехия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Мольде» (Норвегия).

Путь представителей лиг

«Брага» (Португалия) — «ТСЦ Бачка-Топола» (Сербия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария)

«Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция)

ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия).

Матчи пройдут 8−9 и 15 августа.