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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» вышел в следующий раунд Лиги конференций

«Тобол» проиграл швейцарскому «Базелю» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, но прошел дальше по сумме двух встреч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: ФК "Тобол"

Ответный матч команды провели в Костанае. «Тобол» проиграл его со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти. Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.

Напомним, что первый матч, который прошел в Швейцарии, «Тобол» выиграл со счетом 3:1. Таким образом, с общим счетом 4:3 казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) — КуПС (Финляндия).

Тобол Кс
1:2
Первый тайм: 0:0
Базель
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