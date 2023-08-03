«Тобол» вышел в следующий раунд Лиги конференций

Источник: ФК "Тобол"

Ответный матч команды провели в Костанае. «Тобол» проиграл его со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти. Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.