«Тобол» вышел в следующий раунд Лиги конференций

Ответный матч команды провели в Костанае. «Тобол» проиграл его со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.
На 26 минуте гостей вывел вперед Антон Каде, а на 32-й Жан-Кевин Огюстен закрепил успех, забив пенальти. Один мяч до перерыва успел отыграть Серж Дебле, пробивший на 43 минуте 11-метровый.
Напомним, что первый матч, который прошел в Швейцарии, «Тобол» выиграл со счетом 3:1. Таким образом, с общим счетом 4:3 казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) — КуПС (Финляндия).