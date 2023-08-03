УЕФА наказал «Динамо» после разгрома «Астаны» в Лиге чемпионов

«Учитывая решение УЕФА, продажа билетов для хорватских болельщиков на первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между АЕК и “Динамо”, который состоится 8 августа, проводиться не будет. Так же как не будет продажи билетов для приезжих фанатов на ответный матч в Загребе, который пройдет 15 августа», — говорится на сайте «Динамо».