«Актобе» потерпел поражение, но вышел в следующий раунд еврокубков

Источник: ФК "Актобе"

Сегодня, 3 августа, казахстанский клуб на своем поле провел ответный матч с «Торпедо» из Кутаиси (Грузия). Подопечные Андрея Карповича проиграли со счетом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч. «Актобе» первым повел в счете. Автором гола на 31 минуте стал Максим Самородов.

Во втором тайме гости дважды огорчили казахстанцев. Сначала на 58 минуте сравнял Георгий Арабидзе, а затем на 66-й окончательный счет установил Иракли Бугридзе. При этом с 78-й минуты «Торпедо» играл в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек поле покинул Ника Сандохадзе.

Напомним, что первый матч, который прошел в Грузии, «Актобе» выиграл со счетом 4:1. Таким образом, казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд с общим счетом 5:3. Следующим соперником «Актобе» станет победитель пары ЦСКА София (Болгария) — «Сепси» (Румыния).