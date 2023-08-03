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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» потерпел поражение, но вышел в следующий раунд еврокубков

ФК «Актобе» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
Торпедо КтЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

Сегодня, 3 августа, казахстанский клуб на своем поле провел ответный матч с «Торпедо» из Кутаиси (Грузия). Подопечные Андрея Карповича проиграли со счетом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч. «Актобе» первым повел в счете. Автором гола на 31 минуте стал Максим Самородов.

Во втором тайме гости дважды огорчили казахстанцев. Сначала на 58 минуте сравнял Георгий Арабидзе, а затем на 66-й окончательный счет установил Иракли Бугридзе. При этом с 78-й минуты «Торпедо» играл в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек поле покинул Ника Сандохадзе.

Напомним, что первый матч, который прошел в Грузии, «Актобе» выиграл со счетом 4:1. Таким образом, казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд с общим счетом 5:3. Следующим соперником «Актобе» станет победитель пары ЦСКА София (Болгария) — «Сепси» (Румыния).

Ранее в третий квалификационный раунд Лиги конференций прошел костанайский «Тобол», который выбил из борьбы швейцарский «Базель».

Актобе
1:2
Первый тайм: 0:0
Торпедо Кт
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