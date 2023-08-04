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Футбол. Лига конференций. Все результаты
00:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» едва не сделал камбэк с 0:2, но вылетел из Лиги конференций

Шымкентский «Ордабасы» провел ответный матч с польской «Легией» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Легия
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Источник: ФК "Ордабасы"

Первый тайм остался за «Легией». Сначала на 18-й минуте Павел Вшолек открыл счет, а на 42-й Юри Рибейру удвоил преимущество команды.

После перерыва «Ордабасы» один мяч отыграл — отличился Всеволод Садовский (57-я). Однако на 71-й минуте Томаш Пекхарт восстановил преимущество «Легии» в два мяча.

На 84-й минуте защитник «Ордабасы» Сергей Малый вновь сократил отставание до минимума, но на большее у гостей времени не хватило.

Напомним, первый матч прошел в Шымкенте и завершился со счетом 2:2. Таким образом, «Легия» выиграла с общим счетом 5:4 и прошла дальше, тогда как «Ордабасы» вылетел из Лиги конференций.

Это первая потеря Казахстана в еврокубках. Ранее «Тобол» и «Актобе» вышли в третий квалификационный раунд, пройдя по сумме двух матчей швейцарский «Базель» (3:1,1:2) и кутаисское «Торпедо» (4:1,1:2) соответственно. «Астана» же проиграла во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов загребскому «Динамо» (0:4,0:2). Столичный клуб продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Легия
3:2
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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