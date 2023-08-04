«Ордабасы» едва не сделал камбэк с 0:2, но вылетел из Лиги конференций

Источник: ФК "Ордабасы"

Первый тайм остался за «Легией». Сначала на 18-й минуте Павел Вшолек открыл счет, а на 42-й Юри Рибейру удвоил преимущество команды.

После перерыва «Ордабасы» один мяч отыграл — отличился Всеволод Садовский (57-я). Однако на 71-й минуте Томаш Пекхарт восстановил преимущество «Легии» в два мяча.

На 84-й минуте защитник «Ордабасы» Сергей Малый вновь сократил отставание до минимума, но на большее у гостей времени не хватило.

Напомним, первый матч прошел в Шымкенте и завершился со счетом 2:2. Таким образом, «Легия» выиграла с общим счетом 5:4 и прошла дальше, тогда как «Ордабасы» вылетел из Лиги конференций.