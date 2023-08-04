Матч Лиги конференций прервался из-за сработавшей поливочной системы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239216&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это произошло на 63-й минуте встречи. Главный судья был вынужден остановить игру, но она затем возобновилась и завершилась победой ПАОКа со счётом 4:1.

Матч прошёл на стадионе «Тедди» (Иерусалим, Израиль). Примечательно то, что игроки «Бейтара» забили два автогола. Это сделали защитник Эди Готлиб и хавбек Тразие Томас. Также в составе ПАОКа забитыми мячами отличились испанец Брэндон и Яннис Константелиас. В составе израильской команды гол записал на свой счёт Фред Фрайдей.