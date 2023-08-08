«Астана» одержала победу над «Лудогорцем» в первом матче Лиги Европы
«Астана» одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
«Астана» одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 8 августа, казахстанский клуб принимал на своем поле принимал болгарский «Лудогорец» и выиграл со счетом 2:1.
По итогам первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. Гости вышли вперед на 37 минуте, отличился Ноа Сонко-Сундберг. Но уже на 40-й сравнял Жарко Томашевич. Победным же стал гол Александра Марочкина, который он забил на 53 минуте.
Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.
Напомним, если «Астана» пройдет «Лудогорец», то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским «Аяксом». Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния «Валмиера» (Латвия) — «Партизани» (Албания).