«Астана» одержала победу над «Лудогорцем» в первом матче Лиги Европы

Источник: ФК "Астана"

Сегодня, 8 августа, казахстанский клуб принимал на своем поле принимал болгарский «Лудогорец» и выиграл со счетом 2:1.

По итогам первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. Гости вышли вперед на 37 минуте, отличился Ноа Сонко-Сундберг. Но уже на 40-й сравнял Жарко Томашевич. Победным же стал гол Александра Марочкина, который он забил на 53 минуте.

Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.