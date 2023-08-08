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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала победу над «Лудогорцем» в первом матче Лиги Европы

«Астана» одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Астана
ЛудогорецЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Сегодня, 8 августа, казахстанский клуб принимал на своем поле принимал болгарский «Лудогорец» и выиграл со счетом 2:1.

По итогам первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:1. Гости вышли вперед на 37 минуте, отличился Ноа Сонко-Сундберг. Но уже на 40-й сравнял Жарко Томашевич. Победным же стал гол Александра Марочкина, который он забил на 53 минуте.

Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

Напомним, если «Астана» пройдет «Лудогорец», то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским «Аяксом». Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния «Валмиера» (Латвия) — «Партизани» (Албания).

Астана
2:1
Первый тайм: 0:0
Лудогорец
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