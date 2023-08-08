Капитан «Астаны» сделал заявление после победы над «Лудогорцем»

Источник: ФК "Астана"

«Для нас игра прошла хорошо. На первой минуте у Вороговского был хороший момент, чтобы забить гол. Потом мы пропустили гол со стандарта, и это был единственный опасный момент “Лудогорца”.

На выезде нам нужно сыграть осторожнее. Игра была сложной, но проигрывая по ходу матча, хотели собрать силы в кулак и добыть победу для болельщиков.

Думаю, что сыграем в такой же футбол на поле соперника. Потому что нам несвойственно закрываться в обороне, нужно постараться сыграть в атакующий футбол и забить пару голов", — сказал Бейсебеков в эфире телеканала Qazsport.