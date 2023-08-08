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8 августа, источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» сделал заявление после победы над «Лудогорцем»

«Астане» нужно сыграть с «Лудогорцем» на выезде осторожно. Такое мнение после первого матча высказал капитан казахстанского клуба Абзал Бейсебеков.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

«Для нас игра прошла хорошо. На первой минуте у Вороговского был хороший момент, чтобы забить гол. Потом мы пропустили гол со стандарта, и это был единственный опасный момент “Лудогорца”.

На выезде нам нужно сыграть осторожнее. Игра была сложной, но проигрывая по ходу матча, хотели собрать силы в кулак и добыть победу для болельщиков.

Думаю, что сыграем в такой же футбол на поле соперника. Потому что нам несвойственно закрываться в обороне, нужно постараться сыграть в атакующий футбол и забить пару голов", — сказал Бейсебеков в эфире телеканала Qazsport.

Напомним, «Астана» одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы со счетом 2:1. Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

Астана
2:1
Первый тайм: 0:0
Лудогорец
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