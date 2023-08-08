Капитан «Астаны» сделал заявление после победы над «Лудогорцем»
«Астане» нужно сыграть с «Лудогорцем» на выезде осторожно. Такое мнение после первого матча высказал капитан казахстанского клуба Абзал Бейсебеков.
«Астане» нужно сыграть с «Лудогорцем» на выезде осторожно. Такое мнение после первого матча высказал капитан казахстанского клуба Абзал Бейсебеков.
«Для нас игра прошла хорошо. На первой минуте у Вороговского был хороший момент, чтобы забить гол. Потом мы пропустили гол со стандарта, и это был единственный опасный момент “Лудогорца”.
На выезде нам нужно сыграть осторожнее. Игра была сложной, но проигрывая по ходу матча, хотели собрать силы в кулак и добыть победу для болельщиков.
Думаю, что сыграем в такой же футбол на поле соперника. Потому что нам несвойственно закрываться в обороне, нужно постараться сыграть в атакующий футбол и забить пару голов", — сказал Бейсебеков в эфире телеканала Qazsport.
Напомним, «Астана» одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы со счетом 2:1. Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.