Игрок с паспортом России пропустит матч в Британии из-за проблем с визой

Встреча пройдет в Глазго в среду и начнется в 21:45 мск.
«Поскольку виза Ондуа еще не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и предлагает свою поддержку игроку и команде, которая будет вынуждена обходиться без одного из основных игроков своего состава по неспортивным причинам», — говорится в заявлении.
Сам футболист в Telegram-канале пожелал своей команде проявить себя на максимум.
Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», датский «Вайле» и немецкий «Ганновер».