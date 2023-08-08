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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок с паспортом России пропустит матч в Британии из-за проблем с визой

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Глазго в среду и начнется в 21:45 мск.

«Поскольку виза Ондуа еще не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и предлагает свою поддержку игроку и команде, которая будет вынуждена обходиться без одного из основных игроков своего состава по неспортивным причинам», — говорится в заявлении.

Сам футболист в Telegram-канале пожелал своей команде проявить себя на максимум.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», датский «Вайле» и немецкий «Ганновер».

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