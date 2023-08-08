Игрок с паспортом России пропустит матч в Британии из-за проблем с визой

«Поскольку виза Ондуа еще не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и предлагает свою поддержку игроку и команде, которая будет вынуждена обходиться без одного из основных игроков своего состава по неспортивным причинам», — говорится в заявлении.