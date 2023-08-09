Банкир забил два супергола в ЛЧ! Новая сенсация от команды с Фарер, уволившей Черчесова

Источник: соцсети

Футбольное инфополе в России вечером 8 августа захватил «Спартак», но безумный матч в Кубке России — не единственный сюжет, достойный внимания. В это же время в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов играли «Клаксвик» и «Мольде». Вряд ли это матч, который вам (да и нам) пришло бы в голову посмотреть. А всё же стоило.

Про «Мольде» вы и так знаете, это довольно известная норвежская команда. А что такое «Клаксвик»? Это коллектив с Фарерских островов, который фактически лишил работы Станислава Черчесова. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Клаксвик» (стоимость состава — € 2,68 млн) вынес «Ференцварош» (€ 53,4 млн), который как раз возглавлял бывший главный тренер сборной России. Собственно, на этом работа Черчесова в Венгрии и закончилась.

Читайте также Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса

Во втором раунде «Клаксвик» одолел шведский «Хеккен». 0:0 дома, 3:3 в ответном матче в гостях и победа в серии пенальти. Следующим в очереди оказался «Мольде». Казалось, что сказка наконец закончилась, но пока она жива. Потому что «Клаксвик» взял и выиграл первый матч на своём поле со счётом 2:1.

Если команда удержит преимущество, то выйдет в раунд плей-офф, то есть окажется в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. А ещё гарантирует себе как минимум участие в основном турнире Лиги Европы.

Но и это не весь сюжет, потому что Фредриксберг, оформивший дубль в матче с «Мольде», заслуживает отдельного внимания. Арни 31 год, портал Transfermarkt оценивает его в € 175 тыс. А тем временем в нынешней квалификации у вингера шесть голов в пяти матчах. Он оформил по дублю в важнейших встречах — до игры с «Мольде» становился героем ответок с «Ференцварошем» и «Хеккеном».

А что, если мы скажем вам, что футбол даже не основная работа Фредриксберга? Арни трудится в банке на полном графике и, как и многие другие люди, проводит свой обычный день в тесном офисе. Более того, профиль Фредриксберга в соцсети с футболом связывает только фотография, где он в форме позирует с ребёнком и медалью. В описании же указан опыт работы в двух банках. А ещё упомянут период трудоустройства рабочим в фирме, занимающейся выращиванием рыбы.