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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Тобола» разобрал игру соперника перед матчем Лиги конференций

Главный тренер костанайского «Тобола» Милич Чурчич заявил, что его команда готова к старту в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
Дерри СитиЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Завтра, 10 августа, его подопечные проведут на своем поле первую встречу с североирландским «Дерри Сити».

Чурчич отметил, что важно играть в свой футбол.

"Следующий соперник — команда, которая играет в очень агрессивный футбол. У них очень хорошая дисциплина, но есть много опытных футболистов и молодых. Мы работали, анализировали и уже два дня максимально фокусируемся на этой команде. Информация есть у нас.

Завтра постараемся играть в хороший футбол, и нам нужно играть в наш футбол. Не играть в английский футбол, не играть длинными передачами. Конечно, должны играть агрессивно, как всегда, должны играть в высокий прессинг. Завтра постараемся, и я уверен, что мои футболисты готовы показать хорошую игру, чтобы наши болельщики радовались.

Да, я уже сказал, что они играют в английский агрессивный футбол, хорошо играют на подборе. Играют длинными передачами, на стандартах. Мы над этим работали, фокус есть на этом. У нас центральные защитники, например, Рогач — 1 метр 95 сантиметров, Младович — 1 метр 89 сантиметров. Я думаю, если они буду вовремя играть, то не будет никаких проблем. Я доверяю каждому футболисту, который у меня есть. Все хорошо прыгают.

Я сказал уже, что мы должны играть в наш футбол, чтобы не попасть в такую ситуацию, как против «Кайсара». Но, конечно, тогда поле было такое, что надо было играть в длинные передачи.

Надеюсь, что завтра будет хорошая погода и мы покажем лучшее. У нас секрета нет, у нас есть команда. Мы будем работать, как команда и я уверен, что завтра он покажет хороший характер«, — цитирует Чурчича пресс-служба “Тобола”.

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