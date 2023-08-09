Главный тренер «Тобола» разобрал игру соперника перед матчем Лиги конференций

Источник: ФК "Тобол"

Завтра, 10 августа, его подопечные проведут на своем поле первую встречу с североирландским «Дерри Сити».

Чурчич отметил, что важно играть в свой футбол.

"Следующий соперник — команда, которая играет в очень агрессивный футбол. У них очень хорошая дисциплина, но есть много опытных футболистов и молодых. Мы работали, анализировали и уже два дня максимально фокусируемся на этой команде. Информация есть у нас.

Завтра постараемся играть в хороший футбол, и нам нужно играть в наш футбол. Не играть в английский футбол, не играть длинными передачами. Конечно, должны играть агрессивно, как всегда, должны играть в высокий прессинг. Завтра постараемся, и я уверен, что мои футболисты готовы показать хорошую игру, чтобы наши болельщики радовались.

Да, я уже сказал, что они играют в английский агрессивный футбол, хорошо играют на подборе. Играют длинными передачами, на стандартах. Мы над этим работали, фокус есть на этом. У нас центральные защитники, например, Рогач — 1 метр 95 сантиметров, Младович — 1 метр 89 сантиметров. Я думаю, если они буду вовремя играть, то не будет никаких проблем. Я доверяю каждому футболисту, который у меня есть. Все хорошо прыгают.

Я сказал уже, что мы должны играть в наш футбол, чтобы не попасть в такую ситуацию, как против «Кайсара». Но, конечно, тогда поле было такое, что надо было играть в длинные передачи.