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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Тобола» обратился к болельщикам перед матчем Лиги конференций

Защитник костанайского «Тобола» Багдат Каиров заявил, что его команде нужна поддержка болельщиков в предстоящем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с североирландским «Дерри Сити», передают Vesti.kz.

Тобол Кс
Дерри Сити
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Источник: ФК "Тобол"

Завтра, 10 августа, его команда проведет на своем поле первую встречу.

"Готовимся к важной игре. Нам очень нужна поддержка болельщиков, мы нуждаемся в них. Это будет очень важный матч для нас. Как Вы знаете, мы прошли два раунда. Были сильные соперники. Мы продолжаем свой путь и сделаем все, чтобы пройти еще дальше.

По последним результатам у нас можно сказать идет футбольный бум, и «Тобол» тоже не отстает, стараемся тоже внести вклад в результаты. Поэтому завтра мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и порадовать наших болельщиков.

Мы не забегаем вперед, мы шаг за шагом идем«, — цитирует Каирова пресс-служба “Тобола”.

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