Защитник «Тобола» обратился к болельщикам перед матчем Лиги конференций

"Готовимся к важной игре. Нам очень нужна поддержка болельщиков, мы нуждаемся в них. Это будет очень важный матч для нас. Как Вы знаете, мы прошли два раунда. Были сильные соперники. Мы продолжаем свой путь и сделаем все, чтобы пройти еще дальше.